رادان: مقابله با قاچاق در هرمزگان، هماهنگ و قاطع ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، در سفر به استان هرمزگان در نشست با فرماندهان و مدیران انتظامی استان طی سخنانی با اشاره به نقش راهبردی این استان در اقتصاد کشور گفت: هرمزگان از محورهای اصلی صیانت اقتصادی کشور است و عملکرد نیروهای انتظامی و مرزبانی در حفظ این مرز، نشانهای روشن از همت و تعهد آنان نسبت به امنیت ملی است.
وی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری، نیروهای انتظامی و مرزبانی استان موفق شدهاند بیش از ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند، افزود: این میزان کشفیات، حاصل برنامهریزی هدفمند، اشراف اطلاعاتی و انسجام عملیاتی و قاطع میان یگانهای انتظامی و مرزبانی است.
این مقام عالی انتظامی اظهار داشت: در عرصه مقابله با باندهای سازمانیافته قاچاق، عملیاتهای موفقی صورت گرفته است که ضربه جدی به شبکههای قاچاق وارد کرده است.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از رشد شاخص عملکرد هرمزگان در مقابله با سرقتها خبر داد و گفت: عملکرد این استان در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت، دو درصد بالاتر از میانگین کشوری است؛ این موفقیت نتیجه تلاش نیروهای خدوم انتظامی و مشارکت مردم است.
سردار رادان در ادامه با تأکید بر اهمیت انسجام میان دستگاههای امنیتی و اجرایی استان بیان کرد: همافزایی مؤثر شورای تأمین، استانداری، دادگستری، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و ارتش در هرمزگان، نمادی از وحدت عملی برای خدمترسانی به مردم و صیانت از مرزهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: امروز با افزایش توان تجهیزاتی، توسعه فناوریهای نوین و آمادگی عملیاتی نیروها، شاهد شکلگیری مرحلهای جدیدی از مبارزه هوشمند با قاچاق در هرمزگان هستیم.
نظر شما