به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش دریایی منطقه‌ای محمد رسول‌الله (ص) ۲ صبح چهارشنبه با حضور یگان‌های شناوری مرزبانی هرمزگان، بوشهر، چابهار و قشم در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، سواحل بندرعباس و جزیره هرمز آغاز شد.

این رزمایش دریایی منطقه ای با برنامه مقابله با شناورهای متجاوز مرزی، مقابله با شناورهای حامل کالای قاچاق و مقابله با سرقت های دریایی با حضور احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا، مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مسوولان کشوری و لشکری و نیروهای جان برکف دریابانی و مرزبانی در حال اجراست.

هدف از برگزاری رزمایش افزایش توان رزمی مرزبانان مستقر در استان‌های ساحلی و ایجاد ضریب امنیتی در سطح مرزهای آبی خلیج فارس است که با حضور گسترده نیروهای دریابانی هرمزگان، بوشهر و چابهار در حال برگزاری است.