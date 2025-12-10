هادی سینایی‌پورفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلسله نشست‌های «تمهید؛ شهری برای آینده» با موضوع بررسی ابعاد مختلف پدیده سالمندی در آینده شهری برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی مدیران ارشد و مدیران حلقه میانی شهرداری درباره پیامدهای رشد جمعیت سالمند در اصفهان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در این نشست‌ها روندهای جمعیتی، نیازهای نوظهور سالمندان، چالش‌های پیش‌روی زیرساخت‌های شهری و راهکارهای برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه بررسی خواهد شد.

سینایی‌پورفرد تأکید کرد: سالمندی یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های پیش‌روی شهر اصفهان است و مدیریت شهری برای مواجهه هوشمندانه با آن نیازمند شناخت دقیق، نگاه بین‌رشته‌ای و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است.

وی افزود: این سلسله نشست‌ها با حضور متخصصان حوزه اجتماعی، سلامت، شهرسازی و خدمات شهری، حمل و نقل شهری برگزار می‌شود.