اصفهان در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به سالمندان پیشگام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی شورای ملی سالمندان که با حمایت صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) در تهران برگزار شد، اصفهان بهعنوان «شهر پایلوت دوستدار سالمند» گزارشی از فعالیتهای خود در سه کارگروه خدماتی، محیطی و فرهنگی–اجتماعی ارائه کرد. همچنین در این نشست، نمایندگان ۱۶ کلانشهر تازهپیوسته به شبکه شهرهای دوستدار سالمند با اصفهان به تبادل تجربه پرداختند.
هادی سیناییپورفرد، رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با تشریح اقدامات انجامشده گفت: یکی از برنامههای محوری شهر، اجرای طرح «خوب بمان» در محلات است؛ طرحی که با رویکرد ارتقای سلامت اجتماعی، جسمانی، معنوی و بهبود کیفیت اوقات فراغت سالمندان دنبال میشود.
وی گفت: طی دوسال گذشته پنج پژوهش قوی در حوزه نیازهای سالمندان در سطح شهر وچگونگی دسترسیهای رسانهای سالمندان به سطوح آموزشی انجام شده که هر کدام چراغ راه آینده شهر هستند.
وی ادامه داد: جهت شناخت پدیده سالمندی با تاکید بر مدیران و مسئولان شهری طرحی با عنوان «تمهید» آماده شده است که در جهت آماده سازی شناختی مدیران در مواجه با این پدیده بسیار حائز اهمیت است.
سینایی پورفرد افزود: برنامه «خوب بمان» و جشنواره ملی «ریشه» هماکنون در سایت جهانی UN ثبت شدهاند و این موضوع نشاندهنده اعتبار و توجه بینالمللی به الگوهای اجرایی اصفهان در حوزه سالمندی است.
وی تأکید کرد: این دستاوردها میتواند مسیر توسعه شهرهای دیگر کشور را در تبدیلشدن به «شهر دوستدار سالمند» هموار کند.
