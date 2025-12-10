  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

توقیف شناور متخلف حامل سوخت قاچاق توسط دریادلان منطقه دوم ندسا

توقیف شناور متخلف حامل سوخت قاچاق توسط دریادلان منطقه دوم ندسا

شناور متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، طی رصد و اشراف اطلاعاتی دریادلان منطقه دوم ندسا، در آب‌های نیلگون خلیج فارس توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادلان منطقه دوم ندسا با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خلیج فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضائی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.

سردار حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم ندسا در این رابطه گفت: این شناور متخلف دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شده از ایران بودکه سوخت آن نیز با حکم قضائی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی بوشهر است.

سردار هنریان مجرد افزود: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.

کد خبر 6684881
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا فروشندگان این مواد سوختی در داخل ایران دستگیر نمی شوند وهمچنان با سرعت به کارشان ادامه می دهند واصلا ککشان هم گزیده نمیشه تز دهها لنج و کشتی قاچاق یکیشان به دام میافته به خاطر همینه که قاچاق نفت بنزین گازوییل همچنان ادامه دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها