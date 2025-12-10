سردار علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار تصاویر کپی‌برداری آمریکا از پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶، اظهار کرد: دستاوردهایی که جمهوری اسلامی به برکت قدرت درونی خود و نیروی جوان کسب کرده، شعار نیست و عملاً در جنگ اخیر خودش را نشان داد. وقتی پهپاد ما از لایه‌های مختلف پدافندی عبور می‌کند و در عمق ۲۰۰۰ کیلومتر از کنار گنبد آهنین رد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود ندارد و هدفش را درست و دقیق می‌زند؛ معنایش این است که به یک دستاورد شگفت‌انگیز و متحیر کننده، رسیده‌ایم که دنیا را متحیر کرده است.

وی در همین رابطه افزود: برای رژیم صهیونیستی سوال است که چگونه در مقابل حملات موشکی ما نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: وقتی ما یک موشک شلیک می‌کنیم در یکی از موج‌های ۲۲ گانه و نمی‌توانند رهگیری کنند و آن موشک به هدف مورد نظر دقیق اصابت می‌کند و قدرت تخریبی بالا دارد، معنایش این است که دشمن با تمام داشته‌های فناورانه خودش و با فناوری‌های بسیار پیشرفته در حوزه‌های پهپادی، موشکی، هوایی و پدافند، در مقابل ما آرایش سازمان یافته‌ای داشت که به صورت منسجم تمرین کرده بودند اما شکست خورد.

سخنگوی سپاه در ادامه به نسخه کپی شده پهپاد ایرانی توسط آمریکا اشاره و اظهار کرد: دشمن کاملاً به شکست خود اعتراف کرد، اما طبیعی است که دشمن ببیند این دستاوردها چگونه به دست آمده است و از این دستاوردهای جمهوری اسلامی استفاده کند.