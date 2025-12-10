  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

نائینی: دشمن می‌خواهد از دستاوردهای پهپادی ما استفاده کند

سخنگوی سپاه گفت: وقتی پهپاد ایرانی از لایه‌های مختلف پدافندی عبور می‌کند دشمن می‌خواهد ببیند این دستاوردها چگونه به دست آمده و از این دستاوردهای جمهوری اسلامی استفاده کند.

سردار علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار تصاویر کپی‌برداری آمریکا از پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶، اظهار کرد: دستاوردهایی که جمهوری اسلامی به برکت قدرت درونی خود و نیروی جوان کسب کرده، شعار نیست و عملاً در جنگ اخیر خودش را نشان داد. وقتی پهپاد ما از لایه‌های مختلف پدافندی عبور می‌کند و در عمق ۲۰۰۰ کیلومتر از کنار گنبد آهنین رد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود ندارد و هدفش را درست و دقیق می‌زند؛ معنایش این است که به یک دستاورد شگفت‌انگیز و متحیر کننده، رسیده‌ایم که دنیا را متحیر کرده است.

وی در همین رابطه افزود: برای رژیم صهیونیستی سوال است که چگونه در مقابل حملات موشکی ما نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: وقتی ما یک موشک شلیک می‌کنیم در یکی از موج‌های ۲۲ گانه و نمی‌توانند رهگیری کنند و آن موشک به هدف مورد نظر دقیق اصابت می‌کند و قدرت تخریبی بالا دارد، معنایش این است که دشمن با تمام داشته‌های فناورانه خودش و با فناوری‌های بسیار پیشرفته در حوزه‌های پهپادی، موشکی، هوایی و پدافند، در مقابل ما آرایش سازمان یافته‌ای داشت که به صورت منسجم تمرین کرده بودند اما شکست خورد.

سخنگوی سپاه در ادامه به نسخه کپی شده پهپاد ایرانی توسط آمریکا اشاره و اظهار کرد: دشمن کاملاً به شکست خود اعتراف کرد، اما طبیعی است که دشمن ببیند این دستاوردها چگونه به دست آمده است و از این دستاوردهای جمهوری اسلامی استفاده کند.

    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حالا با کپی کردن آنها دور وبرمان باید چه کنیم ....
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برای رویاروئی احتمالی اینده با رژیم جنایتکار اسرائیل بایستی حتما تغییراتی در پهپادهایمان بدهیم تا همچنان برای دشمن بتواند پیغام مرگ ببرد.

