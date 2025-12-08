  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیک‌های پیش‌دستانه در کانون برنامه‌ها

ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیک‌های پیش‌دستانه در کانون برنامه‌ها

در میان تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، دو فرمانده ارشد نظامی کشورمان بر ضرورت تقویت توان اقدام پیش‌دستانه تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که نشانه گذار از دفاع منفعل به بازدارندگی فعال است.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست _هادی رضایی: در حالی که تنش‌های منطقه‌ای و جهانی رو به افزایش است، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، در اظهارات روز گذشته خود بر لزوم تجهیز نیروهای مسلح به قابلیت‌های اقدام پیش‌دستانه تأکید کردند. این رویکرد، که ریشه در تجربیات جنگ‌های اخیر دارد، نشان‌دهنده گذار از دفاع منفعل به بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات ترکیبی و شناختی است و می‌تواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد.

در میان تحولات پرشتاب عرصه امنیتی غرب آسیا، جایی که جنگ‌های ترکیبی، سایبری و شناختی به ابزارهای اصلی قدرت‌نمایی تبدیل شده‌اند، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تقویت قابلیت‌های پیش‌دستانه تأکید کرده‌اند. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه (دافوس) سخنرانی کرد و دانشجویان را به مطالعه و تمرین سناریوهای نوین دفاعی فراخواند. وی تصریح کرد که نیروهای مسلح باید در برابر هر تهدیدی از توانایی‌های اقدام پیش‌دستانه برخوردار شوند تا از عقب‌ماندگی در فناوری‌های پیشرفته روز دنیا جلوگیری شود. این اظهارات، که بخشی از یک نشست صمیمانه با دانشجویان بود، بر پیوند علم، ایمان و جهاد فناورانه تأکید داشت و مراکز آموزشی را به عنوان میعادگاه تربیت فرماندهان آینده توصیف کرد.

دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح

سرلشکر موسوی با اشاره به آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح، پیشرفت‌های اخیر را نتیجه ترکیب ایمان الهی با دانش روز دانست. وی افزود: «ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح است» و بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پژوهش‌های راهبردی و هوش مصنوعی تأکید کرد. همچنین، انسجام ملی و امیدآفرینی را به عنوان گزاره‌های راهبردی کلیدی معرفی کرد و دانشجویان را معماران آینده امنیت ملی نامید.

ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیک‌های پیش‌دستانه در کانون برنامه‌ها

این رویکرد، در تحلیل کارشناسان امنیتی، نشان‌دهنده استراتژی‌ای است که نه تنها بر دفاع تمرکز دارد، بلکه بر پیشگیری از تهدیدات از طریق اقدام پیش‌دستانه اصرار می‌ورزد مفهومی که در دکترین‌های نظامی مدرن، مانند آنچه در ارتش‌های پیشرفته دیده می‌شود، کلیدی است. در زمینه سیاسی، این تأکید می‌تواند پیامی بازدارنده به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد، به ویژه در سایه تنش‌های مداوم با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده.

در سوی دیگر، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، در همایش «سربازان عصر ظهور» به روایت تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر پرداخت و بر لزوم حفظ آمادگی برای پاسخ‌های کوبنده تأکید کرد. وی اظهار داشت: «دشمن می‌داند که اگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، پاسخی سخت‌تر و کوبنده‌تر دریافت خواهد کرد» و بر آسیب‌شناسی جنگ اخیر تمرکز کرد.

لزوم تجهیز موشک‌ها به فناوری پنهان‌کاری

پاکپور جنگ را «جنگ تکنولوژی و فناوری توأم با ایمان» توصیف کرد و از مراکز علمی سپاه، مانند دانشگاه امام حسین (ع)، خواست تا نیازهای میدانی را با نوآوری‌های فناورانه مانند هوش مصنوعی و فناوری پنهان‌کاری موشک‌ها برآورده کنند. وی افزود که تجهیز موشک‌ها به فناوری پنهان‌کاری می‌تواند ضریب عبور از سپرهای دفاعی دشمن را افزایش دهد، که این خود نوعی اقدام پیش‌دستانه در سطح فنی است.

از منظر تحلیلی، اظهارات این دو فرمانده ارشد کشورمان مکمل یکدیگر هستند: سرلشکر موسوی بر آموزش و تربیت نسل جدید تمرکز دارد، در حالی که سرلشکر پاکپور بر کاربرد عملی فناوری در میدان تأکید می‌کند. این رویکرد، در بستر سیاسی فعلی جایی که ایران با تحریم‌های ناعادلانه روبرو است می‌تواند به عنوان تلاشی برای خودکفایی دفاعی تفسیر شود.

ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیک‌های پیش‌دستانه در کانون برنامه‌ها

از سوی دیگر تأکید بر اقدام پیش‌دستانه، پاسخی به تهدیدات نامتقارن مانند حملات سایبری یا جنگ‌های شناختی است، که در جنگ ۱۲ روزه اخیر نقش پررنگی داشتند. این استراتژی نه تنها بازدارندگی را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به عنوان بازیگری فعال در امنیت منطقه‌ای تثبیت کند، هرچند ریسک تشدید تنش‌ها را نیز به همراه دارد.

ایران آماده نبردهای آینده، تاکتیک‌های پیش‌دستانه در کانون برنامه‌ها

در پایان نشست سرلشکر موسوی با دانشجویان، دانشجویان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و این تعامل به عنوان الگویی از امیدآفرینی ثبت شد. سردار پاکپور نیز بر انسجام مردم و رهبری مدبرانه به عنوان عوامل پیروزی تأکید کرد. این اظهارات، در مجموع، تصویری از نیروهای مسلحی پویا و آینده‌نگر ارائه می‌دهند که آماده مقابله با چالش‌های نوین هستند. با این حال، اجرای این راهبردها نیازمند تعامل بیشتر با جامعه علمی کشور است، همان‌طور که سرلشکر موسوی بر آن تاکید ورزید. در نهایت، این تأکید بر اقدام پیش‌دستانه می‌تواند نقطه عطفی در دکترین دفاعی ایران باشد، به شرط آنکه با دیپلماسی هوشمندانه همراه شود تا از تبدیل شدن به عامل تنش جلوگیری کند.

کد خبر 6681690
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران حسین ع تا ابد پیروز هر میدان نبردیست :::::ایران قوی خاکت مقدس است :ای سرزمین شیران :تا ابد می مانی ای مرز دلیران ......خاکت را بوسه میزنم .....ای مرز پر گهر .....
    • جمهور ملت IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 4
      پاسخ
      آمریکا دست از ایران نمی کشد مگر پر قدرت از خودش با آنها حمله پیش دستانه کرد و بس ، تاریخ اخیر این را می گوید ‌
    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      روی طرح های پیچیده تک پیشدستانه و دفاع خودکار بر اساس فرضیه های گره های ریاضی کار کنید عملیات ترکیبی فقط ترکیب سخت افزاری نیست گیج کردن دشمن و توسعه ماکتها و پراکندن اطلاعات بی اساس و نادرست و حیله های جنگی از ویژگیعای ایرانیان در رویارویی با دشمن است
    • مجید IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سرداران عزیز موشکها از از زاویه دیگری حرکت کنند مثل از مسیر کویت ،صهیون را متلاشی کنند اگر مانور پذیر باشند از مدیترانه به صهیون ضربه وارد شود یا پهپادها از مدیترانه تهاجم کنند
    • ناصر IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام اگر می‌خواهیم امنیتمان حفظ شود باید درمواقع ضروری عملیات نظامی پیش دستانه انجام دهیم وبه دشمنان بفهمانیم که موضع ما یکی است با قدرت الان رسانه تعیین کننده هستندچرا ما منتظریم که آنها برای ما تدارک جنگ بدهند پس ما چی ؟!!
    • زهرا IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      قربون ایران خودمون مخلص ایران هم هستیم همه دیگه فهمیدن ما فرا ابرقدرت شدیم ماشاالله پهلون ها ماشاالله مرام گذاشتید تا به این فرا ابرقدرتی رسیدیم دم همتون گرم‌خاک کف پاتونیم مردشور اقاطیل جنازه وآمریکای مردنی رو هم ببرن خبر مرگشون اعصاب نمیزارن برا آدم بهشون بگید کمتر زرت وپورت کنن
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      6 0
      پاسخ
      موشک بالستیک برای آفند است نه پدافند. جنگ قبلی نشان داد، صرف داشتن موشک کفایت نمیکند. میبایست نیروهوایی ایران متحول شود. جنگندهای میگ، سوخو و جی۱۰گزینه های خوبی برای دفاع هوایی ایرانست. سامانه های برد بلندپدافند باید جایگزین شود. اس۳۰۰ یا اچ کیو۹بی، گزینه های پیشرو است. برای دفاع پهپادی، سامانه های جمینگ و ضد هوایی کاملا خودکار اوپتیکی لازم است. سامانه های پیش هشدار بشیر،نذیر،سپهر باید احیا شوند. در بلند مدت باید بدنبال سلاح لیزری و ماهواره های طیف سنج فروسرخ برای نظارت هوایی رفت.
    • کورش پادشاه IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 5
      پاسخ
      به هیچ عنوان جنگ نمیشه به ۳دلیل بزرگ و ۶دلیل کوچک اول اینگه امریکا توانش برده به طرف همسایگان خودش دو موشک ندارن کم دارن سه اسرائیل توان ساخت موشک نداره یا باید اجاره کنه یا باید بخره بصورت محدود ولی ایران الان ۱میلیون موشک نقطه پنهانکار داره پس جنگ نمیشه و حتی فکرشو نمیکنن ولی باید اماده باشیم
      • احمد US ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        یک میلیون موشک نقطه زن ؟ فکر می کنم کل دنیا هم اینقدر موشک نداره
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 1
      پاسخ
      در زمانیکه دشمن حمله کرده و باز هم تهدید می‌کند تا دوباره حمله کند .... از کجا میتوان مطمئن بود ..باز بتوانیم پاسخ دهیم ؟!!.. حمله پیش دستانه به چنین دشمنی .. حیاتی و ضروریست..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها