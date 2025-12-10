کشف طلاهای قاچاق توسط پلیس مترو در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه سرهنگ عباس کرمیراد فرمانده یگان انتظامی مترو تهران گفت: مأموران پلیس مترو در راستای اجرای مستمر طرح انضباط اجتماعی و افزایش کنترلهای پیشگیرانه در ایستگاههای مترو، هنگام رصد و پایش روزانه به رفتوآمد فردی مظنون شدند. این فرد پس از انجام اقدامات قانونی به اتاق پلیس دلالت شد و در بررسیهای اولیه، مقدار ۲۵۴ گرم طلای آبشده قاچاق از وی کشف و ضبط شد. بنابر اعلام کارشناسان، ارزش این کالای قاچاق ۳۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به اهتمام پلیس در برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز، افزود: پلیس مترو با استفاده از ظرفیتهای عملیاتی و نظارتی خود، هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه حملونقل عمومی را بهطور جدی رصد کرده و اجازه نخواهد داد مجرمان از محیط مترو برای انتقال یا جابهجایی اموال غیرقانونی استفاده کنند.
فرمانده یگان انتظامی مترو از همکاری و همراهی شهروندان در ارتقای امنیت عمومی تقدیر کرده و تأکید کرد: مسافران گرامی در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین مأمور پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
وی ضمن هشدار به مسافران خاطرنشان کرد: مسافران رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک، نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت محیط مترو دارد. پلیس در کنار شماست؛ با هوشیاری و همکاری یکدیگر، محیطی امنتر برای تردد همه شهروندان فراهم خواهیم ساخت.
