لغزندگی معابر تهران به‌دلیل بارش باران

رئیس اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از لغزندگی معابر تهران به دلیل بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در خصوص رانندگی در روزهای بارانی با توجه به وضعیت جوی و اعلام سازمان هواشناسی در ارتباط با ریزش نزولات آسمانی در پایتخت به شهروندان تهرانی تاکید کرد: در روزهای بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنید؛ و موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران عزیز است از تردد در هوای بارانی خودداری نمایند؛ زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سر خوردن بسیار بالاست.

وی در رابطه با برخی از نکات ایمنی مهم که می‌تواند در این روزهای بارانی در پیشگیری از بروز تصادفات، نقش مهمی را برای شهروندان تهرانی، ایفا کند، گفت: قبل از شروع رانندگی، مخزن آب شیشه شوی وسیله نقلیه خود را پرکرده و از سالم بودن آن مطمئن شوید، باک بنزین برای خودروهای بنزینی و باک گازوئیل برای خودروهای دیزل همیشه پر باشد، سیستم گرمایشی خودرو سالم و آماده به‌کار باشد، روشن نگه داشتن چراغ‌های جلو و عقب وسیله نقلیه که می‌تواند به افزایش دید شما و دیگر رانندگان در هنگام بارش باران و یا مه در رانندگی کمک کند، مورد توجه قرار دهید همچنین اطمینان از سلامت تیغه‌های برف پاک کن، کنترل و بازدید از میزان سطح آج روی لاستیک‌ها به جهت جلوگیری از لغزندگی و کنترل کردن سیستم ترمز، حائز اهمیت است.

محدثه رمضانعلی

