انسداد جاده چالوس و تهران_شمال؛ الزام استفاده از زنجیرچرخ

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انسداد جاده چالوس و تهران_شمال بر لزوم استفاده از زنجیرچرخ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، تازه‌ترین گزارش وضعیت جاده‌های کشور را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۲ ظهر امروز مسدود است و تردد در این مسیرها به دلیل شرایط نامساعد جوی ممنوع اعلام شده است.

در محورهای پرتردد کشور، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و همچنین در محور شهریار–تهران از شهریار تا شهرقدس گزارش شده است. در مقابل، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت روان اعلام شده است.

به گفته سردار کرمی‌اسد، محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران–شمال با بارش برف و باران همراه هستند و آزادراه قزوین–رشت نیز بارش باران دارد. سایر محورهای شمالی کشور فعلاً فاقد مداخلات جوی هستند.

بارش گسترده برف و باران در محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران، البرز، تهران، همدان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.
همچنین محورهای استان‌های گیلان، قم، مرکزی، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام و بوشهر با بارش باران مواجه‌اند.

در حوزه محورهای غیرشریانی نیز دوآب–بلده در رفت و برگشت و سروآباد–پاوه (گردنه تته) همچنان مسدود هستند.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای پلیس راهور اعلام کرد:
بنابر شرایط موجود و اعلام قبلی پلیس راهور، داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودروهایی که قصد سفر در جاده‌ها دارند الزامی است و در صورت نداشتن زنجیرچرخ، هم از ادامه مسیر جلوگیری شده و هم رانندگان جریمه خواهند شد.

سردار کرمی اسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را بررسی کرده و از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای برف‌گیر خودداری کنند.

فاطمه کریمی

