گلستان محور دیپلماسی اقتصادی ایران در تجارت خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قنبری عصر چهارشنبه در همایش نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: این همایش فرصتی ارزشمند برای آشنایی با دغدغههای فعالان اقتصادی و شناسایی مشکلات عملی آنها بوده است.
وی با اشاره به مشکلات داخلی مرتبط با مقررات و محدودیتها، تأکید کرد: بسیاری از این مسائل با هماهنگی بین دستگاههای مختلف داخلی قابل حل است و برخی دیگر نیازمند اقدامات سیاست خارجی و مذاکرات با کشورهای همسایه است.
قنبری افزود: استان گلستان با موقعیت استراتژیک و گذرگاههای متعدد جادهای و ریلی، ظرفیت بالقوهای برای توسعه تجارت بینالمللی و دسترسی کشور به آبهای آزاد دارد. این استان میتواند در توسعه اقتصادی کل کشور نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی استانی تأکید کرد و گفت: استانها باید در سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر تجارت مرزی مشارکت فعال داشته باشند. زیرساختهای لجستیکی مرزها و تشریفات صادرات کالاها نیازمند توجه ویژه هستند تا مسیر تجارت خارجی به سرعت و روانی انجام شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است پیگیریهای انجام شده پس از این همایش، مشکلات و موانع موجود را به سرعت مرتفع کند و استان گلستان بهعنوان یکی از محورهای اصلی تجارت خارجی ایران بیش از پیش نقشآفرین باشد.
نظر شما