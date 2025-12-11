به گزارش خبرنگار مهر، حمید قنبری ظهر پنجشنبه در حاشیه دیدار با استاندار مازندران افزود: تقویت دیپلماسی استانی بهعنوان یکی از رویکردهای محوری دولت دنبال میشود و استانهای مرزی در این مسیر نقش کلیدی دارند.
قنبری با اشاره به ظرفیتهای گسترده مناطق مرزی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: قرار گرفتن استانهای دارای مزیت صادراتی در کانون دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت است و برنامهریزیها بر همین اساس انجام میشود.
وی افزود: حضور فعال استانداران و مدیران استانی در نشستها و گفتوگوهای مشترک با طرفهای خارجی باید بهطور جدی تقویت شود. تصمیمسازیها نباید صرفاً در سطح مرکزی متمرکز باشد و مدیران محلی که از شرایط میدان آگاهی کامل دارند باید در فرآیند سیاستگذاری مشارکت داده شوند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به موانع پیشروی تجارت با کشورهای همسایه توضیح داد: بخش مهمی از مشکلات موجود، داخلی است و به حوزه مقررات، سامانهها و نبود هماهنگی میان دستگاهها بازمیگردد. رفع این موانع میتواند مسیر تجارت را هموار کند و صادرکنندگان را از درگیری با مسائل غیرضروری رها سازد.
قنبری تأکید کرد: توسعه زیرساختها، از بنادر تا شبکه ریلی، از دیگر محورهای ضروری برای تقویت تجارت مرزی است. برخی امکانات موجود هنوز بهطور کامل بهرهبرداری نمیشوند و تکمیل پروژههای ریلی میتواند روند حملونقل را تسهیل کند.
وی همچنین درباره موضوع تعرفهها گفت: هرچند بخشی از مسائل مربوط به تعرفههای تجاری در تعامل با کشورهای همسایه حل شده اما همچنان نیاز به پیگیریهای بیشتر وجود دارد تا تعرفهها مانعی در مسیر صادرات نباشند و امکان انجام مبادلات با هزینه کمتر فراهم شود.
