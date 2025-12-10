به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر چهارشنبه در همایش نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی از آغاز دور تازهای از پیگیریها برای توسعه زیرساختها و تقویت جریان تجارت در مرز گلستان خبر داد و گفت: احیای تجارت چمدانی که پیش از دوران کرونا جریان داشت، یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است و میتواند با حضور روزانه ۷۰۰ تا هزار نفر، اقتصاد محلی را متحول کند.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده در سطح ملی افزود: فعالسازی دوباره این بخش نهتنها رونق اقتصادی برای مرزنشینان ایجاد میکند، بلکه بازارهای اصلی ازجمله تهران را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین به پروژههای کلیدی ریلی و جادهای اشاره کرد و گفت: مطالعات ۲۴۲ کیلومتر از مسیر پیشنهادی کریدور شمال–جنوب انجام شده و این مسیر میتواند در صورت تصویب در سفر ریاستجمهوری یا کمیسیونهای مشترک، به سرنوشت تجاری منطقه آزاد جهت دهد. این کریدور یکی از راهبردیترین پروژههای ما برای اتصال منطقه آزاد به شبکه اصلی تبادل کالا است.
کیانمهر ادامه داد: علاوه بر این، مسیر هزار کیلومتری از سمت قزاقستان و ترکمنستان تا منطقه آزاد در حال پیگیری است. این مسیر توانایی دارد بار روسیه و کشورهای CIS را به بنادر ایران منتقل کند؛ ظرفیتی که تاکنون به این شکل فعال نشده بود.
وی با بیان اینکه جریان تجارت ریلی و جادهای در یک سال اخیر شتاب گرفته است گفت: در حوزه صادرات، خدمات و سرمایهگذاری، شاهد تحولات ملموسی در اینچهبرون هستیم. این منطقه در آینده به یکی از مراکز مهم توازن و تبادل کالا تبدیل خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان، فعالبودن اتاق بازرگانی استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته اولین نمایشگاه صادراتی استان در منطقه برگزار شد و همچنین گلستان برای نخستینبار یک نمایشگاه تخصصی صادراتی را در ترکمنستان برپا کرد. این اقدامات مسیر توسعه تجارت بینالمللی استان را هموار کرده است.
کیانمهر با قدردانی از همراهی وزارت امور خارجه و مدیران ملی گفت: شناخت میدانی و نگاه جهادی مسئولان، امید ما را برای فعالتر شدن منطقه آزاد بیش از گذشته تقویت کرده است. اینچهبرون امروز در نقطه آغاز یک تحول بزرگ قرار دارد.
نظر شما