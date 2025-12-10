به گزارش خبرنگار مهر حسین ممبینی، رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی، در نشست تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند»، اعلام کرد که تحولات اقتصاد دیجیتال، یک «رنسانس مالی» تمامعیار را رقم زده و مقاومت در برابر آن، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی تأکید کرد که حرکت به سمت رمزارز ملی، هرچند برای برخی نهادها نامطلوب است، اما به دلیل شفافسازی و به چالش کشیدن مکانیسمهای سنتی خلق پول، اجتنابناپذیر است.
ممبینی در این نشست توضیح داد: مبنای بسیاری از تحولات امروز، اقتصاد دیجیتال است که ریشه در انقلاب صنعتی چهارم دارد. این حوزه بیشترین دگرگونی را در بخش مالی و بانکی ایجاد کرده و نهادهای پولی و مالی را وادار به بازآفرینی کرده است.
قانونگذاری پس از وقوع؛ چالش دائمی فناوریهای نوظهور
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی با اشاره به سرعت بالای نوآوریها گفت: بسیاری از پدیدههای نوظهور مانند صرافیهای رمزارز، فروش آنلاین طلا و حتی فرآیندهای احراز هویت مشتری (KYC)، پیش از آنکه قانون مشخصی برایشان وجود داشته باشد، وارد بازار شدند و سهم بزرگی را به خود اختصاص دادند. کشورها، از جمله ایران، ناچار شدند در میانه راه برای آنها قانونگذاری کنند. ما نمیتوانیم این روند را انکار کرده یا با مقاومت طولانیمدت مقابل آن بایستیم؛ جهان با سرعت در حال حرکت است و ما یا باید سوار این موج شویم یا کنار گذاشته خواهیم شد.
رمزارز ملی؛ شفافیتی که برای برخی خوشایند نیست
ممبینی با تحلیل ابعاد حرکت به سمت رمزارز ملی، به صراحت دلیل برخی مقاومتها را تشریح کرد: این تحول شفافیت بالایی ایجاد میکند. این شفافیت ممکن است برای دولت و حاکمیت چالشهایی به همراه داشته باشد؛ به عنوان مثال، وقتی دولت برای جبران کسری بودجه پول چاپ میکند، شفافیت کامل محدودیتهای جدی ایجاد میکند. همچنین، خلق پول بانکی نیز در چارچوب مشخصی قرار میگیرد که شاید برای بخشی از نظام بانکی مطلوب نباشد. با این حال، این یک مسیر جهانی و گریزناپذیر است و تأخیر در پیوستن به این قطار، تنها هزینه نهایی را برای اقتصاد کشور افزایش میدهد.
وی افزود: تجربه جهانی نشان داده هرجا فناوری مالی جدیدی ظهور کرده، کسبوکارهای سنتی ابتدا مقاومت کردهاند، اما در نهایت بازیگران جدید بازار را تصاحب کردند و مقاومها مجبور شدند با هزینه بسیار بیشتری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
توکنسازی داراییها؛ از تئوری تا نیاز کف صنعت
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی، با اشاره به مباحث عملی مطرح شده در نشست مانند «توکنسازی داراییهای واقعی» گفت: این مباحث دقیقاً مطابق روندهای جهانی است. چندی پیش یکی از مدیران عامل شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری میگفت اگر مدل توکنسازی داراییهای معدنی اجرایی شود، تحولی عظیم در جذب سرمایه برای صنعت معدن رخ خواهد داد. این نشان میدهد که این ایدهها دیگر در سطح نظری باقی نمانده و به یک مطالبه واقعی در کف صنعت تبدیل شدهاند.
ممبینی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه با حمایتهای صورت گرفته، روند بازآفرینی اقتصاد دیجیتال در کشور آغاز شده است. اکنون برای به ثمر رساندن این تلاشها، نیاز به یک نهاد هماهنگکننده داریم تا با کنار هم قرار دادن ظرفیتهای علمی دانشگاه و تجربیات عملی بخش اجرا، راهکارهای عملی برای آینده اقتصاد ایران شکل گیرد.
نظر شما