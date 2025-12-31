گزارش قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۲۲,۸۱۴,۴۰۱,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۸,۴۷۰.۲۵ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۱۳.۵ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۳.۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۱۳۵,۲۵۳,۵۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۹۷۸.۸۶ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۳۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۳۸۸,۲۴۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۰۳ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۶۲.۱۶ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

◽️ دش: ۵۹,۶۳۷,۱۰۰ ریال

◽️ دش: ۴۲.۹۶ تتر

◽️ ریپل: ۲,۵۹۵,۹۰۰ ریال

◽️ ریپل: ۱.۸۷ تتر

◽️ لایت کوین: ۱۰۸,۵۴۳,۴۰۰ ریال

◽️ لایت کوین: ۷۸.۱۹ تتر

◽️ استلار: ۲۹۰,۲۰۰ ریال

◽️ استلار: ۰.۲۰۹۰۷ تتر

◽️ کاردانو: ۴۸۹,۹۰۰ ریال

◽️ کاردانو: ۰.۳۵۲۹۱۴ تتر

◽️ آوالانچ: ۱۷,۴۹۱,۰۰۰ ریال

◽️ آوالانچ: ۱۲.۶ تتر

◽️ دوج کوین: ۱۷۱,۱۰۰ ریال

◽️ دوج کوین: ۰.۱۲۳۲۴۴ تتر

◽️ شیبا اینو: ۹ ریال

◽️ شیبا اینو: ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر

◽️ چین لینک: ۱۷,۲۱۳,۷۰۰ ریال

◽️ چین لینک: ۱۲.۴ تتر

◽️ بیت کوین کش: ۸۳۰,۵۶۰,۱۰۰ ریال

◽️ بیت کوین کش: ۵۹۸.۳ تتر

◽️ ترون: ۳۹۶,۵۰۰ ریال

◽️ ترون: ۰.۲۸۵۶۵۶ تتر

◽️ یونی سواپ: ۸,۲۱۸,۰۰۰ ریال

◽️ یونی سواپ: ۵.۹۲ تتر

◽️ کازماز: ۲,۷۳۵,۰۰۰ ریال

◽️ کازماز: ۱.۹۷ تتر

◽️ فایل کوین: ۱,۸۳۲,۰۰۰ ریال

◽️ فایل کوین: ۱.۳۲ تتر

◽️ الروند: ۱,۳۸۸,۲۰۰ ریال

◽️ الروند: ۵.۶۶ تتر

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۶,۴۵۰,۲۰۰ ریال

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۱.۸۵ تتر

◽️ سندباکس: ۱۵۶,۰۰۰ ریال

◽️ سندباکس: ۰.۱۱۲۴۲۳ تتر

◽️ تزوس: ۷۱۳,۰۰۰ ریال

◽️ تزوس: ۰.۵۱۳۲۵۸ تتر

◽️ فانتوم: ۹۶۸,۶۰۰ ریال

◽️ فانتوم: ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر

◽️ گالا: ۸,۰۰۰ ریال

◽️ گالا: ۰.۰۰۵۹۶۶ تتر

◽️ مونرو: ۶۱۳,۶۱۲,۲۰۰ ریال

◽️ مونرو: ۴۴۲.۰۲ تتر

◽️ پنکیک سواپ: ۲,۶۲۴,۰۰۰ ریال

◽️ پنکیک سواپ: ۱.۸۹ تتر

◽️ ایاس: ۲۲۸,۰۰۰ ریال

◽️ ایاس: ۰.۱۶۴۱۱۲ تتر

◽️ فلو: ۱۲۹,۰۰۰ ریال

◽️ فلو: ۰.۰۹۲۸۸۹ تتر

◽️ لوپرینگ: ۷۰,۲۰۰ ریال

◽️ لوپرینگ: ۰.۰۵۰۵۳۴ تتر

◽️ بیت تورنت: ۱,۳۸۸,۲۰۰ ریال

◽️ بیت تورنت: ۰.۰۰۰۴۸۹ تتر

◽️ ماکر: ۱,۹۲۰,۳۸۰,۲۰۰ ریال

◽️ ماکر: ۱,۳۸۳.۳۲ تتر

◽️ نئو: ۵,۱۰۸,۶۰۰ ریال

◽️ نئو: ۳.۶۸ تتر

◽️ زد کش: ۷۳۴,۱۳۵,۷۰۰ ریال

◽️ زد کش: ۵۲۸.۸۴ تتر

◽️ ویوز: ۹۵۷,۹۰۰ ریال

◽️ ویوز: ۰.۶۹۰۰۴۷ تتر

◽️ نیو اکونومی: ۱,۷۰۰ ریال

◽️ نیو اکونومی: ۰.۰۰۱۲۲۵ تتر

◽️ دیکرید: ۲۵,۷۰۹,۵۰۰ ریال

◽️ دیکرید: ۱۸.۵۲ تتر