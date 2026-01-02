قیمت ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۰۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۹,۶۶۱,۸۱۸,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۸,۴۳۵.۳۱ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۶.۶۸ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۴.۹۲ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۰۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۰۵۲,۹۱۳,۴۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۹۹۵.۲۸ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۳۵۱,۱۲۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۶۳,۸۰۱,۳۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۶۰.۱ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی می‌آید.

◽️ دش: ۵۷,۴۱۲,۰۰۰ ریال

◽️ دش: ۴۲.۴۳ تتر

◽️ ریپل: ۲,۵۳۰,۳۰۰ ریال

◽️ ریپل: ۱.۸۷ تتر

◽️ لایت کوین: ۱۰۷,۲۰۶,۱۰۰ ریال

◽️ لایت کوین: ۷۹.۲۳ تتر

◽️ استلار: ۲۷۸,۶۰۰ ریال

◽️ استلار: ۰.۲۰۵۸۹ تتر

◽️ کاردانو: ۴۸۲,۰۰۰ ریال

◽️ کاردانو: ۰.۳۵۶۲۰۷ تتر

◽️ آوالانچ: ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

◽️ آوالانچ: ۱۳.۶۵ تتر

◽️ دوج کوین: ۱۷۱,۱۰۰ ریال

◽️ دوج کوین: ۰.۱۲۶۴۲۶ تتر

◽️ شیبا اینو: ۹ ریال

◽️ شیبا اینو: ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر

◽️ چین لینک: ۱۷,۰۳۵,۵۰۰ ریال

◽️ چین لینک: ۱۲.۵۹ تتر

◽️ بیت کوین کش: ۷۹۵,۲۹۸,۱۰۰ ریال

◽️ بیت کوین کش: ۵۸۷.۷۶ تتر

◽️ ترون: ۳۸۷,۴۰۰ ریال

◽️ ترون: ۰.۲۸۶۲۷۷ تتر

◽️ یونی سواپ: ۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال

◽️ یونی سواپ: ۵.۷۲ تتر

◽️ کازماز: ۲,۸۰۱,۰۰۰ ریال

◽️ کازماز: ۲.۰۷ تتر

◽️ فایل کوین: ۱,۹۷۶,۰۰۰ ریال

◽️ فایل کوین: ۱.۴۶ تتر

◽️ الروند: ۱,۳۵۳,۱۰۰ ریال

◽️ الروند: ۵.۸۵ تتر

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۶,۱۵۶,۰۰۰ ریال

◽️ اتریوم کلاسیک: ۱۱.۹۴ تتر

◽️ سندباکس: ۱۵۸,۰۰۰ ریال

◽️ سندباکس: ۰.۱۱۶۵۴۶ تتر

◽️ تزوس: ۶۸۱,۰۰۰ ریال

◽️ تزوس: ۰.۵۰۲۹۸۹ تتر

◽️ فانتوم: ۹۴۴,۰۰۰ ریال

◽️ فانتوم: ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر

◽️ گالا: ۸,۰۰۰ ریال

◽️ گالا: ۰.۰۰۶۲۵۹ تتر

◽️ مونرو: ۵۶۰,۴۴۰,۵۰۰ ریال

◽️ مونرو: ۴۱۴.۱۹ تتر

◽️ پنکیک سواپ: ۲,۶۷۹,۰۰۰ ریال

◽️ پنکیک سواپ: ۱.۹۸ تتر

◽️ ایاس: ۲۱۹,۷۰۰ ریال

◽️ ایاس: ۰.۱۶۲۴۰۴ تتر

◽️ فلو: ۱۲۸,۰۰۰ ریال

◽️ فلو: ۰.۰۹۴۶۸۴ تتر

◽️ لوپرینگ: ۶۸,۹۰۰ ریال

◽️ لوپرینگ: ۰.۰۵۰۹۱ تتر

◽️ بیت تورنت: ۱,۳۵۳,۱۰۰ ریال

◽️ بیت تورنت: ۰.۰۰۰۴۶۷ تتر

◽️ ماکر: ۱,۹۳۰,۶۷۰,۷۰۰ ریال

◽️ ماکر: ۱,۴۲۶.۸۵ تتر

◽️ نئو: ۴,۸۸۴,۷۰۰ ریال

◽️ نئو: ۳.۶۱ تتر

◽️ زد کش: ۷۱۴,۶۲۶,۲۰۰ ریال

◽️ زد کش: ۵۲۸.۱۴ تتر

◽️ ویوز: ۹۳۰,۷۰۰ ریال

◽️ ویوز: ۰.۶۸۷۸۴۶ تتر

◽️ نیو اکونومی: ۱,۷۰۰ ریال

◽️ نیو اکونومی: ۰.۰۰۱۲۲۲ تتر

◽️ دیکرید: ۲۳,۵۱۶,۹۰۰ ریال

◽️ دیکرید: ۱۷.۳۸ تتر