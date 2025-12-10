رحمتالله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگداشت عملیات «مطلعالفجر» در شهرستان گیلانغرب خبر داد و گفت: این آئین روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح با حضور بیش از پنج هزار نفر از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور برگزار میشود.
وی با اشاره به پیشینه این عملیات حماسی افزود: عملیات مطلعالفجر با رمز «یا مهدی ادرکنی» در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۰ در محور گیلانغرب – شیاکوه انجام شد و با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف تصرف ارتفاعات شیاکوه، چرمیان و تنگ قاسمآباد بود.
محبی تصریح کرد: گیلانغرب همواره نقشی محوری در دفاع از کشور داشته و مردم این دیار در خط مقدم مقاومت حضور فعال داشته و ایستادگی کردهاند. این شهر مهد مرزداران شجاعی است که در حراست از میهن نقشآفرینی کردهاند.
دبیر قرارگاه راهیان نور استان کرمانشاه برنامههای پیشبینیشده برای بزرگداشت این عملیات را معرفی کرد و گفت: برپایی هشت موکب فرهنگی و پذیرایی، نمایشگاه عکس، اجرای برنامههای فرهنگی و سخنرانی از مهمترین بخشهای مراسم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این آئینها فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بازخوانی تاریخ دفاع مقدس و انتقال ارزشهای دوران جنگ به نسلهای جوان است و انتظار میرود استقبال گستردهای از سوی مردم و کاروانهای راهیان نور صورت گیرد.
