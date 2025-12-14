اعزام کاروان راهیان نور ویژه دانش آموزان شاهرودی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در گلزار شهدای شاهرود از اعزام کاروان راهیان نور، ویژه دانش آموزان پسر شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: این کاروان صبح امروز یکشنبه از گلزار شهدای شهرستان شاهرود اعزام شد.

وی از برگزاری آئین معنوی بدرقه این کاروان با حضور مسئولان شاهرود خبر داد و افزود: این کاروان شامل ۲۸۰ نفر دانش آموزان پسر مدارس شهرستان است که به مناطق عملیاتی جنوب کشورمان اعزام می‌شود.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه این دانش آموزان با شش دستگاه اتوبوس راهی اردوی معنوی راهیان نور شدند، تاکید کرد: امسال به همت بسیج دانش آموزی و معاونت راهیان نور سپاه و در اقدامی فرهنگی، کاروان راهیان نور شاهرود به یاد دانش‌آموز شهید محمد علی دزیانی نامگذاری شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه این کاروان دانش آموزی به مدت پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب و جنوب غرب کشورمان بازدید خواهند کرد، ابراز داشت: طلاییه و اروند، یادمان‌های شلمچه و فتح‌المبین و همچنین خرمشهر از جمله مناطقی است که مورد بازدید دانش آموزان شاهرودی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل آینده، یکی از محوری‌ترین اهداف اعزام کاروان‌های معنوی راهیان نور است.