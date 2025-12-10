  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

واکسیناسیون دام‌ها در هرسین برای مقابله با تب برفکی

کرمانشاه - تیم‌های دامپزشکی استان کرمانشاه با وجود برف سنگین در شهرستان هرسین، دام‌های حساس را علیه بیماری تب برفکی واکسینه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شناسایی کانون بیماری تب برفکی در شهرستان هرسین، عصر چهارشنبه، تیم‌های واکسیناسیون اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اقدام به اجرای عملیات واکسیناسیون دام‌ها کردند و دامداران محلی نیز با همکاری کامل در این برنامه مشارکت داشتند.

عملیات واکسیناسیون در روستاهای واقع در شعاع ۱۰ کیلومتری کانون بیماری انجام شد و هدف از آن کنترل و پیشگیری از گسترش تب برفکی در منطقه اعلام شد.

با وجود سرمای شدید و مسیرهای برفی، تیم‌های دامپزشکی موفق شدند در مدت زمان تعیین‌شده، بخش عمده‌ای از دام‌های حساس را تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهند و از شیوع بیماری جلوگیری کنند.

این اقدام نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی کارکنان دامپزشکی برای حفظ سلامت دام‌ها و تأمین امنیت غذایی جامعه است و اهمیت واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری‌های دامی را برجسته می‌کند.

مسئولان دامپزشکی استان با تأکید بر ادامه نظارت و کنترل، از دامداران خواستند همکاری خود را با تیم‌های واکسیناسیون حفظ کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، سریعاً اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

