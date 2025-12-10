به گزارش خبرنگار مهر، در پی شناسایی کانون بیماری تب برفکی در شهرستان هرسین، عصر چهارشنبه، تیمهای واکسیناسیون اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اقدام به اجرای عملیات واکسیناسیون دامها کردند و دامداران محلی نیز با همکاری کامل در این برنامه مشارکت داشتند.
عملیات واکسیناسیون در روستاهای واقع در شعاع ۱۰ کیلومتری کانون بیماری انجام شد و هدف از آن کنترل و پیشگیری از گسترش تب برفکی در منطقه اعلام شد.
با وجود سرمای شدید و مسیرهای برفی، تیمهای دامپزشکی موفق شدند در مدت زمان تعیینشده، بخش عمدهای از دامهای حساس را تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهند و از شیوع بیماری جلوگیری کنند.
این اقدام نشاندهنده تلاش شبانهروزی کارکنان دامپزشکی برای حفظ سلامت دامها و تأمین امنیت غذایی جامعه است و اهمیت واکسیناسیون در پیشگیری از بیماریهای دامی را برجسته میکند.
مسئولان دامپزشکی استان با تأکید بر ادامه نظارت و کنترل، از دامداران خواستند همکاری خود را با تیمهای واکسیناسیون حفظ کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، سریعاً اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
