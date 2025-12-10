به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی خیرالدین عصر چهارشنبه در آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در محل سالن هلال احمر، ابراز داشت: این مناره از کهن‌ترین مساجد ایران به شمار می‌رود که حفظ آن به لحاظ شاخص‌های فرهنگی و تاریخی حائز اهمیت است.

وی بروز هر زلزله را تهدید جدی برای این مناره تاریخی دانست و ادامه داد: برای پیشگیری مطالعات مقاوم سازی آن برابر زلزله در دست انجام است.

این استاد تمام رشته مهندسی عمران روش‌های متخلف برای نجات این منار از هر گونه آسیب ناشی از زمین لرزه به لحاظ علمی را مطرح کرد و ادامه داد: تحقق این آرمان منوط به تخصیص اعتبارات لازم است.

خیر الدین کمبود اعتبارات را دلیل تعویق افتادن مرمت سازی اصولی این سازه تاریخی برشمرد و گفت: امیدواریم با برگزاری این مراسم و درک اهمیت این مناره تخصیص اعتبارت در سرازیری قرار گیرد.

وی این بنا را هویت شهر سمنان برشمرد و افزود: حفاظت و حراست این مناره می‌تواند زمینه ساز مطالعات هر چی بیشتر پیرامون تاریخ و فرهنگ این سرزمین شود.