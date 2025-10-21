پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع سمنان و ساماندهی بافت تاریخی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و بررسی مباحث مرتبط با برگزاری آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع، روز سمنان و طرح ساماندهی بازار و خیابان امام (ره) در محل فرمانداری شهرستان، با اشاره به اجرای آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع، برگزاری روز سمنان و طرح ساماندهی بازار و خیابان امام (ره)، گفت: ثبت جهانی مسجد جامع سمنان از اهداف محوری شهرستان است و راه‌اندازی دبیرخانه دائمی فرهنگ ایرانی اسلامی در سمنان گامی اساسی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر خواهد بود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مناره مسجد جامع سمنان بیش از هزار سال قدمت دارد و متعلق به دوره سلجوقی است، افزود: مرمت، بازسازی و نورپردازی این بنای تاریخی با همکاری هیئت‌امنای مسجد و دستگاه‌های متولی به‌خوبی در حال انجام است و جای قدردانی دارد.

صمیمیان با تأکید بر اهمیت ساماندهی اطراف مسجد جامع گفت: این محدوده از جمله محورهای اصلی گردشگری شهر است و باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بازدیدکنندگان و گردشگران بتوانند به‌راحتی از این بنای ارزشمند بازدید کنند، درب بناهای تاریخی باید به روی مردم باز باشد و فضای پیرامونی آن‌ها نیز به‌درستی احیا شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی خیابان امام (ره) و بازار تاریخی سمنان اظهار داشت: قلب تپنده شهر سمنان، بازار آن است، رسیدگی به وضعیت این محور، ساماندهی ترافیک، احداث سرویس‌های بهداشتی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار سمنان همچنین بر اهمیت تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: اگر قرار است خیابان امام (ره) و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی سمنان در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شوند، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تبلیغات انجام شود، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

صمیمیان با اشاره به اهمیت حفظ میراث ارزشمند شهر، خواستار پیگیری مرمت و بازسازی تکیه ناسار شد و گفت: این بنا از نمادهای مذهبی و فرهنگی سمنان است و نباید اجازه داد در گذر زمان آسیب ببیند.