مناره مسجد جامع سمنان راوی هزار سال فرهنگ و هنر مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک غروب چهارشنبه در مراسم پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در محل سالن هلال احمر، اظهار داشت: رویکرد این برنامه توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی است.

وی وجود این مناره را در کنار ارگ سمنان ظرفیتی برای معرفی ایران به گردشگران خارجی برشمرد و افزود: این داشته‌ها می‌تواند کانون‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمداد شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان سمنان خواستار ثبت این میراث در فهرست یونسکو شد و ابراز داشت: این ثبت جهانی زمینه ساز انجام مطالعات پژوهشی و جذب گردشگران به ایران خواهد شد.

تاجیک برگزاری این آئین را احترام به گذشته و سرمایه گذاری برای آینده خواند و تصریح کرد: برای تحقق این مهم همراهی همه دستگاه‌ها ضروری است.

وی این مناره ۳۱ متری را شاهکار مهندسی ایرانی معرفی کرد و افزود: این مناره یادگار پیشینیان و نیاکان ما خود راوی هزار سال فرهنگ و هنر مردم این مرز و بوم است.