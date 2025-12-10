  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

مناره مسجد جامع سمنان راوی هزار سال فرهنگ و هنر مردم ایران است

مناره مسجد جامع سمنان راوی هزار سال فرهنگ و هنر مردم ایران است

سمنان- مدیرکل میراث فرهنگی سمنان با اشاره به جایگاه تاریخی مناره مسجد جامع سمنان، آن را روایتگر هزار سال فرهنگ و هنر مردم این خطه دانست و بر ظرفیت بالای آن در جذب گردشگران خارجی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک غروب چهارشنبه در مراسم پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در محل سالن هلال احمر، اظهار داشت: رویکرد این برنامه توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی است.

وی وجود این مناره را در کنار ارگ سمنان ظرفیتی برای معرفی ایران به گردشگران خارجی برشمرد و افزود: این داشته‌ها می‌تواند کانون‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمداد شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان سمنان خواستار ثبت این میراث در فهرست یونسکو شد و ابراز داشت: این ثبت جهانی زمینه ساز انجام مطالعات پژوهشی و جذب گردشگران به ایران خواهد شد.

تاجیک برگزاری این آئین را احترام به گذشته و سرمایه گذاری برای آینده خواند و تصریح کرد: برای تحقق این مهم همراهی همه دستگاه‌ها ضروری است.

وی این مناره ۳۱ متری را شاهکار مهندسی ایرانی معرفی کرد و افزود: این مناره یادگار پیشینیان و نیاکان ما خود راوی هزار سال فرهنگ و هنر مردم این مرز و بوم است.

کد خبر 6685099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها