مرمت فوری مسجد جامع سمنان؛ برگزاری «روز ملی سمنان» در مهر ۱۴۰۴

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر لزوم اتمام مرمت مسجد جامع سمنان تا اول مهرماه، از تأمین ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی این بنای تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی چالش‌ها و تصمیم‌گیری برای برگزاری رویداد روز سمنان در مسجد جامع این شهر، بر لزوم اتمام مرمت و بازسازی این بنای تاریخی تا پیش از اول مهرماه تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تأمین اعتبار مبلغ پنج میلیارد ریال از سوی فرمانداری، مقرر شد مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار نیز توسط معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد و پیگیری‌های لازم توسط اداره‌کل میراث فرهنگی استان در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین مرمت‌های ضروری بخش‌های مختلف از جمله زیرزمین مسجد جامع را در اولویت برنامه‌ریزی دانست و خاطرنشان کرد: اداره اوقاف شهرستان با همکاری امین موقوفات مسجد جامع، بر اساس مستندات موجود، موارد وقفی را احصا کرده و حقوق دریافتی وقف و محل هزینه‌کرد آن طبق نیت واقفین در قالب لیستی مشخص ارائه کند.

فرماندار سمنان از پیگیری برای تخصیص اعتبار از محل اعتبارات بحران برای مرمت‌های ضروری مناره مسجد خبر داد و گفت: مقرر شد دبیرخانه رویداد روز سمنان در محل مسجد جامع مستقر و در هفته دولت افتتاح و راه‌اندازی شود.

