مرمت فوری مسجد جامع سمنان؛ برگزاری «روز ملی سمنان» در مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر چهارشنبه در جلسه بررسی چالش‌ها و تصمیم‌گیری برای برگزاری رویداد روز سمنان در مسجد جامع این شهر، بر لزوم اتمام مرمت و بازسازی این بنای تاریخی تا پیش از اول مهرماه تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تأمین اعتبار مبلغ پنج میلیارد ریال از سوی فرمانداری، مقرر شد مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار نیز توسط معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد و پیگیری‌های لازم توسط اداره‌کل میراث فرهنگی استان در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین مرمت‌های ضروری بخش‌های مختلف از جمله زیرزمین مسجد جامع را در اولویت برنامه‌ریزی دانست و خاطرنشان کرد: اداره اوقاف شهرستان با همکاری امین موقوفات مسجد جامع، بر اساس مستندات موجود، موارد وقفی را احصا کرده و حقوق دریافتی وقف و محل هزینه‌کرد آن طبق نیت واقفین در قالب لیستی مشخص ارائه کند.

فرماندار سمنان از پیگیری برای تخصیص اعتبار از محل اعتبارات بحران برای مرمت‌های ضروری مناره مسجد خبر داد و گفت: مقرر شد دبیرخانه رویداد روز سمنان در محل مسجد جامع مستقر و در هفته دولت افتتاح و راه‌اندازی شود.