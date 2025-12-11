به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری عصر چهارشنبه برگزار و برای یادواره شهدای دانش آموز دختر برنامهریزی شد
نظر کرمی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای تکریم و بزرگداشت ۲۵۰۰ شهید استان، کمیته دانشآموزی و فرهنگیان ستاد کنگره شهدا امروز پنجمین جلسه خود را در محل اداره کل آموزش و پرورش با حضور اعضای کمیته برگزار کرد.
نظری افزود: برای این کمیته مهم و راهبردی که ظرفیتهای بزرگی دارد، دوازده کارگروه پیشبینی شده است. این کارگروهها راهکارها، پیشنهادات و برنامههای خود را به کمیته دانشآموزی ارائه دادند.
وی ادامه داد: از مهمترین برنامههای کمیته دانشآموزی فرهنگیان، سرگذشتپژوهی ۵۷۷ شهید دانشآموز و ۱۳۷ ت شهید فرهنگی استان است.
نظری اظهار کرد: برنامههای خاصی که در این ایام برگزار شد شامل حضور شهدای خوشنام در مدارس بود که تأثیر زیادی داشت. همچنین بحث لالههای روشن و یادوارههای شهدای مدرسه، و تفقد و سرکشی از خانوادههای معظم شهدای دانشآموز انجام گرفت.
وی یادآوری کرد: تا پایان امسال در حوزه سرگذشتپژوهی، تولیدات خوبی به نمایش خواهیم گذاشت. یکی از برنامههای مهم و شاخص این کمیته، برگزاری اولین یادواره شهدای دانشآموز دختر است که در هفته مقاومت به مناسبت سالروز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.
محمود نوروزی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به مصوبات جلسه شورای کمیته شهدای فرهنگی گفت: قرار است طرحهای پژوهشی اجرا شود و یادواره شهدای خواهر برگزار گردد.
وی افزود: امیدواریم با برگزاری این جلسات، بتوانیم شهدای خود را به مردم عزیز معرفی کنیم.
نوروزی خاطرنشان کرد: قطعاً این جلسات میتواند توفیقات خوبی برای دانشآموزان به ارمغان بیاورد؛ زیرا هرچه دانشآموزان با شهدای ما آشنایی بیشتری پیدا کنند، روحیه جهاد و شهادت در جامعه نهادینهتر خواهد شد و آنان میتوانند پیروان حقیقی شهدای عزیزمان باشند.
