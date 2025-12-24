به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید باقرزاده صبح چهارشنبه در نشست هم‌افزایی شبکه اطلاع رسانی استان در مسیر دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری که به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و با حضور مسئولان روابط عمومی ادارات و اهالی رسانه استان در تالار بلاغ این اداره‌کل برگزار شد با تسلیت شهادت امام علی النقی (ع)، اظهار کرد: آن حضرت یک شبکه وکالت ایجاد کردند که پل ارتباطی بین شیعیان و امام (ع) بود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه شیعیان در عصر امام هادی (ع) هم در ساحت مالی و هم در ساحت ارتباطات قدرت بسیار زیادی داشتند، ادامه داد: امروز نیز این ظرفیت وجود دارد که روابط عمومی‌های دستگاه‌ها به یک شبکه قوی اطلاع‌رسانی و تبلیغ تبدیل شوند.

باقرزاده با تأکید بر اهمیت نقش رسانه که در منویات مقام معظم رهبری نیز فراوان است، افزود: انقلابی که امام (ره) با همراهی آغاز کردند درواقع زمانی پیروز شد که خبر پیروزی آن از رسانه پخش شد و این اهمیت رسانه را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر جنگ روایت‌ها که یک جنگ واقعی است، توضیح داد: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم باید این جنگ را جدی بگیرند و به روایت و تبیین حقایق بپردازند.

باقرزاده با اشاره به در پیش بودن ایام مراسم معنوی اعتکاف و ماه مبارک رمضان و نیز دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: شهدای ما همه قرآنی بودند و با این کتاب آسمانی انس و الفت داشتند.

انتشار محتوای «زندگی با آیه‌ها» با اهتمام روابط عمومی‌ها

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کلان‌پروژه «زندگی با آیه‌ها» که چند سالی است با همت این سازمان اجرایی می‌شود، گفت: توفیق سازمان تبلیغات اسلامی این است که نهضت زندگی با آیه‌ها شناسنامه این نهاد شده و امسال نیز اجرای این نهضت هم در ایام اعتکاف و در ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: محتواها، آثار و تألیفات ناظر به آیات منتخب این دور از نهضت زندگی با آیه‌ها رونمایی شد و در ایام اعتکاف نیز کتابچه «حالت پرواز» حاوی آیات منتخب در دستور کار قرار گرفته است که روحانی یا سفیر آیه به تلاوت و تدبر در این آیات در مراسم معنوی اعتکاف می‌پردازند.

باقرزاده با دعوت از مدیران روابط عمومی‌ها برای انتشار محتوای طرح زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: سال گذشته خوشبختانه همراهی بسیار خوب دستگاه‌ها و نهادها را داشتیم که در سایه این هم‌افزایی، استان چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های برتر در اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در ماه رمضان شد.