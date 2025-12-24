  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

روابط عمومی‌ها جنگ روایت‌ها را جدی بگیرند

شهرکرد- معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم باید جنگ روایت ها را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید باقرزاده صبح چهارشنبه در نشست هم‌افزایی شبکه اطلاع رسانی استان در مسیر دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری که به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و با حضور مسئولان روابط عمومی ادارات و اهالی رسانه استان در تالار بلاغ این اداره‌کل برگزار شد با تسلیت شهادت امام علی النقی (ع)، اظهار کرد: آن حضرت یک شبکه وکالت ایجاد کردند که پل ارتباطی بین شیعیان و امام (ع) بود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه شیعیان در عصر امام هادی (ع) هم در ساحت مالی و هم در ساحت ارتباطات قدرت بسیار زیادی داشتند، ادامه داد: امروز نیز این ظرفیت وجود دارد که روابط عمومی‌های دستگاه‌ها به یک شبکه قوی اطلاع‌رسانی و تبلیغ تبدیل شوند.

باقرزاده با تأکید بر اهمیت نقش رسانه که در منویات مقام معظم رهبری نیز فراوان است، افزود: انقلابی که امام (ره) با همراهی آغاز کردند درواقع زمانی پیروز شد که خبر پیروزی آن از رسانه پخش شد و این اهمیت رسانه را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر جنگ روایت‌ها که یک جنگ واقعی است، توضیح داد: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم باید این جنگ را جدی بگیرند و به روایت و تبیین حقایق بپردازند.

باقرزاده با اشاره به در پیش بودن ایام مراسم معنوی اعتکاف و ماه مبارک رمضان و نیز دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: شهدای ما همه قرآنی بودند و با این کتاب آسمانی انس و الفت داشتند.

انتشار محتوای «زندگی با آیه‌ها» با اهتمام روابط عمومی‌ها

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کلان‌پروژه «زندگی با آیه‌ها» که چند سالی است با همت این سازمان اجرایی می‌شود، گفت: توفیق سازمان تبلیغات اسلامی این است که نهضت زندگی با آیه‌ها شناسنامه این نهاد شده و امسال نیز اجرای این نهضت هم در ایام اعتکاف و در ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: محتواها، آثار و تألیفات ناظر به آیات منتخب این دور از نهضت زندگی با آیه‌ها رونمایی شد و در ایام اعتکاف نیز کتابچه «حالت پرواز» حاوی آیات منتخب در دستور کار قرار گرفته است که روحانی یا سفیر آیه به تلاوت و تدبر در این آیات در مراسم معنوی اعتکاف می‌پردازند.

باقرزاده با دعوت از مدیران روابط عمومی‌ها برای انتشار محتوای طرح زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: سال گذشته خوشبختانه همراهی بسیار خوب دستگاه‌ها و نهادها را داشتیم که در سایه این هم‌افزایی، استان چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های برتر در اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در ماه رمضان شد.

