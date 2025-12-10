حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف هفت خودرو شامگاه چهارشنبه کیلومتر ۲۱ محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به حادثه دیدن ۱۷ نفر طی این تصادف اشاره کرد و افزود: از میان آنها به دو نفر مصدوم امداد رسانی لازم انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از انتقال مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی خبر داد و اظهار داشت: حادثه بدون فوتی بوده است.

درخشان به حادثه رانندگی دیگری کیلومتر ۱۸ محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و تصریح کرد: این حادثه بر اثر انحراف سواری دنا و برخورد آن با نیوجرسی در این محور اتفاق افتاده بود.

وی تعداد مصدومان حادثه را سه نفر اعلام کرد و افزود: یک نفر خدمات سرپایی دریافت و دو نفر دیگر راهی مراکز درمانی شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین به واژگونی خودروی نیسان در جاده سرخه به آرادان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.