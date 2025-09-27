وقوع ۱۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته امدادگران به ۱۴ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۴۵ نفر را رقم زده است.

وی افزود: از مجموع حوادث فوق شش مورد برخورد سواری‌ها با یکدیگر، دو مورد سقوط خودرو از پل، دو مورد انحراف خودرو و چهار مورد واژگونی اتفاق افتاده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حوادث رانندگی باعث جان باختن چهار نفر شده است، ابراز داشت: این موارد شامل واژگونی پژو ۴۰۵ محور سمنان-دامغان، واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۸۳ محور دامغان- سمنان هر کدام یک کشته و سقوط از پل تریلی کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی- شریف‌آباد با دو فوتی بوده است.

درخشان با بیان اینکه چهار مورد از حوادث فوق در محور دامغان- سمنان و بالعکس و چهار مورد دیگر میامی به سبزوار اتفاق افتاد، تصریح کرد: سقوط از پل هر دو مورد در محور ایوانکی به شریف آباد و دو مورد حوادث در گرمسار به آرادان رخ داده است.

وی افزود: تصادف زنجیره‌ای اتوبوس و تریلی و پژو ۴۰۵ کیلومتر ۷۳ محور میامی به سبزوار با چهار مصدوم مهمترین حادثه رانندگی یک هفته گذشته به لحاظ تعداد خودرو درگیر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تصادف تیبا و نیسان در کیلومتر ۵۵ محور میامی به سبزوار با هشت مصدوم و تصادف ساینا و کامیون کیلومتر ۱۳ محور گرمسار به آرادان با شش مصدوم مهمترین امداد رسانی به لحاظ تعداد مصدومان طی یک هفته گذشته است.