ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) با حضور نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر و رئیس سازمان امدادونجات در تهران برگزار شد و برترینهای حوزه امداد و نجات کشور معرفی شدند.
وی افزود: در این جشنواره، محسن نوروزی رئیس جمعیت هلالاحمر شیروان به دلیل عملکرد شاخص در مدیریت عملیاتها و پیشبرد مأموریتهای امدادی، عنوان «رئیس شعبه برتر کشور» را کسب کرد.
مدیرعامل هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: همچنین مهدی ربانی از کارکنان این جمعیت بهواسطه حضور مؤثر و خدمات برجسته در جنگ ۱۲ روزه، بهعنوان «منتخب برتر جنگ دوازدهروزه» مورد تقدیر قرار گرفت.
محبان تصریح کرد: موفقیت این دو نیروی خدوم نشاندهنده توان عملیاتی، آمادگی تخصصی و تعهد نجاتگران و کارکنان هلالاحمر خراسان شمالی است که در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما