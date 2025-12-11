ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) با حضور نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر و رئیس سازمان امدادونجات در تهران برگزار شد و برترین‌های حوزه امداد و نجات کشور معرفی شدند.

وی افزود: در این جشنواره، محسن نوروزی رئیس جمعیت هلال‌احمر شیروان به دلیل عملکرد شاخص در مدیریت عملیات‌ها و پیشبرد مأموریت‌های امدادی، عنوان «رئیس شعبه برتر کشور» را کسب کرد.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: همچنین مهدی ربانی از کارکنان این جمعیت به‌واسطه حضور مؤثر و خدمات برجسته در جنگ ۱۲ روزه، به‌عنوان «منتخب برتر جنگ دوازده‌روزه» مورد تقدیر قرار گرفت.

محبان تصریح کرد: موفقیت این دو نیروی خدوم نشان‌دهنده توان عملیاتی، آمادگی تخصصی و تعهد نجاتگران و کارکنان هلال‌احمر خراسان شمالی است که در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.