به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا، در حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار هنری دانش‌آموزان، هنر امروز نوجوانان را استمرار مقاومت فرهنگی دوران دفاع مقدس دانست و گفت: دانش‌آموزان با زبان هنر از هویت ایرانی و اسلامی صیانت می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش بنیادین مادران در جامعه افزود: مادران می‌توانند جامعه را زنده، انسانی و ولایی کنند و به همین دلیل تکریم مقام آنان به‌ویژه مادران شهدا، یک ضرورت فرهنگی است.

آشنا با اشاره به خاطرات خود از دوران دفاع مقدس و اسارت اظهار کرد: دشمن در آن دوران با همه توان تلاش می‌کرد هویت ایرانی و باورهای اعتقادی ما را در هم بشکند، اما هرگز موفق نشد و امروز همین مأموریت دفاع از هویت ملی و دینی بر دوش دانش‌آموزان و هنرمندان از مسیر هنر قرار دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه شکل تقابل دشمن تغییر کرده است، بیان کرد: امروز دیگر دشمن به دنبال جنگ نظامی نیست بلکه عرصه تقابل، فرهنگی، انسانی و هویتی است و پوشش، هنر و آثار هنری نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به هویت ایرانی و اسلامی دارند.

وی خطاب به هنرمندان و طراحان جوان افزود: با قدرت ادامه دهید و از موانع و دلخوری‌ها نهراسید؛ ایران سرزمینی با تمدن ریشه‌دار و داستان‌های تاریخی عظیم است و هویت ایرانی هرگز از بین نخواهد رفت.

آشنا با تأکید بر جایگاه هویت ملی تصریح کرد: ایران کشور اسطوره‌ها و قهرمانان است؛ از فردوسی و شاهنامه تا سردار سلیمانی، وظیفه ما و شما حفظ و معرفی این هویت در عرصه ملی و بین‌المللی است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: امیدواریم روزی جهان عاری از ظلم و سلطه باشد و تمدن ایرانی بیش از پیش بالنده شود؛ فعالیت امروز شما در حوزه هنر و فرهنگ، بخشی مهم از این مسیر تمدنی به شمار می‌رود.