  1. استانها
  2. تهران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

آشنا: هنر دانش‌آموزان تداوم مقاومت فرهنگی دوران دفاع مقدس است

آشنا: هنر دانش‌آموزان تداوم مقاومت فرهنگی دوران دفاع مقدس است

ری- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر نقش هنر در جنگ هویتی امروز گفت: دانش‌آموزان با آثار هنری خود، ادامه‌دهنده راه مقاومت فرهنگی دوران دفاع مقدس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا، در حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار هنری دانش‌آموزان، هنر امروز نوجوانان را استمرار مقاومت فرهنگی دوران دفاع مقدس دانست و گفت: دانش‌آموزان با زبان هنر از هویت ایرانی و اسلامی صیانت می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش بنیادین مادران در جامعه افزود: مادران می‌توانند جامعه را زنده، انسانی و ولایی کنند و به همین دلیل تکریم مقام آنان به‌ویژه مادران شهدا، یک ضرورت فرهنگی است.

آشنا با اشاره به خاطرات خود از دوران دفاع مقدس و اسارت اظهار کرد: دشمن در آن دوران با همه توان تلاش می‌کرد هویت ایرانی و باورهای اعتقادی ما را در هم بشکند، اما هرگز موفق نشد و امروز همین مأموریت دفاع از هویت ملی و دینی بر دوش دانش‌آموزان و هنرمندان از مسیر هنر قرار دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه شکل تقابل دشمن تغییر کرده است، بیان کرد: امروز دیگر دشمن به دنبال جنگ نظامی نیست بلکه عرصه تقابل، فرهنگی، انسانی و هویتی است و پوشش، هنر و آثار هنری نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به هویت ایرانی و اسلامی دارند.

وی خطاب به هنرمندان و طراحان جوان افزود: با قدرت ادامه دهید و از موانع و دلخوری‌ها نهراسید؛ ایران سرزمینی با تمدن ریشه‌دار و داستان‌های تاریخی عظیم است و هویت ایرانی هرگز از بین نخواهد رفت.

آشنا با تأکید بر جایگاه هویت ملی تصریح کرد: ایران کشور اسطوره‌ها و قهرمانان است؛ از فردوسی و شاهنامه تا سردار سلیمانی، وظیفه ما و شما حفظ و معرفی این هویت در عرصه ملی و بین‌المللی است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: امیدواریم روزی جهان عاری از ظلم و سلطه باشد و تمدن ایرانی بیش از پیش بالنده شود؛ فعالیت امروز شما در حوزه هنر و فرهنگ، بخشی مهم از این مسیر تمدنی به شمار می‌رود.

کد خبر 6685210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها