به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان با بیان اینکه گلستان یکی از غنیترین استانهای کشور در حوزه فرهنگ و هنر است، اظهار کرد: اساتید و اصحاب هنر سرمایههای ارزشمند این استان هستند و ما افتخار میکنیم که به مدت یک هفته میزبان برنامه ملی ایران جان از صداوسیما هستیم؛ برنامهای که ظرفیتها و توانمندیهای استان گلستان را در تمامی شبکههای رادیویی، تلویزیونی و برونمرزی معرفی میکند.
حمیدی افزود: گلستان یک رنگینکمان واقعی در حوزه هنر است. از موسیقی شرق استان در گالیکش، مینودشت و آزادشهر گرفته تا موسیقی محلی سیستانیها، نواهای رامیان و اوج موسیقی در علیآباد پایتخت موسیقی استان و همچنین موسیقیهای محلی گرگان و بندرگز؛ همه اینها نشاندهنده تنوع بینظیر فرهنگی این خطه است.
وی یادآور شد: موسیقی ترکمن صحرا نیز از شاخصترین و منحصر به فردترین میراثهای هنری کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به تاریخ کهن طبرستان و بزرگان علمی و ادبی آن همچون حکیم جرجانی، فندرسکی، فخرالدین اسعد گرگانی و میرداماد گفت: گلستان علاوه بر نامداران فرهنگی، چهار هزار شهید سرافراز نیز تقدیم انقلاب کرده که افتخار بزرگ دیگری برای این استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت تجلیل از پیشکسوتان هنر گفت: امروز از ۳۰ استاد و هنرمند برجسته به نمایندگی از صدها پیشکسوت ارزشمند گلستان تجلیل میشود. امیدواریم انتقال تجربه این بزرگان به نسل جوان به شکوفایی آینده هنر استان کمک کند.
