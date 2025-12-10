به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، شامگاه چهارشنبه در هفتمین نشست کمیته فرهنگی و هنری ستاد ترویج مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: کمیته فرهنگی و هنری از اولین کمیتههای ستاد بود که فعال شد و با مشارکت فعالانه دستگاههای عضو کمیته، برنامههای متعددی برای ششمین سالگرد شهادت سردار دلها ارائه شده است.
وی با اشاره به تقسیم کار بین اعضای کمیته در قالب سه محور تولیدات، رویدادها و پویشها اظهار داشت: طی جلسات برگزار شده تاکنون برنامههای پیشنهادی دستگاهها و نهادهای مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص محتوای برنامه، نحوه، زمان و مکان اجرای آنها تصمیمگیری شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تشکر از همه دستگاهها و نهادهایی که در این زمینه همکاری داشتهاند، ادامه داد: این جلسه به منظور جمع بندی برنامههای کمیته فرهنگی و هنری بهویژه زمان و مکان آنها تشکیل و مقرر شد جدول نهایی برنامهها هفته آینده ارائه شود.
وی نمایش میدانی، محفل شعر و خاطره، رونمایی از کتاب حسین من (شهید پور جعفری) و ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت، تولید ۱۰ موشن کمیک از خاطرات سردار دلها، تئاتر خیابانی، تولید سرودهای حماسی و نماهنگ، رونمایی آثار مربوط به شهدای کودک و نوجوان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و سایر عناوین را از برنامههای بخش تولیدات ذکر کرد.
اسحاقی، افزود: اجرای سمفونی حاج قاسم، رویداد بازی سازی رایانهای با موضوع حاج قاسم و شهدای مقاومت، اکران فیلمهای مقاومت در مساجد، رویداد تماشاخانه سیار، برگزاری مسابقات ورزشی و رویداد رسم جوانمردی، نمایشگاه آثار تجسمی و عکس و … از برنامههای بخش رویدادها است.
وی بیان کرد: در بخش پویشها نیز پنج پویش به مناسبت هفته مقاومت با مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف در استان کرمان اجرا میشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به افتتاح نمایشگاه کتاب استان کرمان از ۲۷ آذرماه، گفت: این نمایشگاه دو بخش ویژه دارد که شامل بخش شهید سلیمانی و بخش بینالملل است و بخش شهید سلیمانی ظرفیت مهمی برای اجرای برنامههایی در بخش رویدادهاست.
تولید و اجرای سه برنامه محوری در هفته مقاومت
مسئول بسیج هنرمندان استان کرمان هم گفت: سه برنامه محوری در هفته مقاومت ۱۱ تا ۱۷ دیماه شامل سالگرد شهدای تشییع و حادثه تروریستی در ۱۴ دی ماه، یاد یاران ۱۵ دی ماه و اجلاسیه ششمین سالگرد شهادت سردار دلها در ۱۷ دی ماه را داریم که سرود، نماهنگ و بک گراند (تصویر زمینه) این سه مراسم با محوریت کمیته فرهنگی و هنری تولید و اجرا میشود.
مجید منصوری، افزود: تاکنون با همت دستگاههای عضو کمیته فرهنگی و هنری و برگزاری هفت جلسه این کمیته با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، بیش از ۴۲ عنوان برنامه جمع بندی شده که شامل ریز برنامههای مختلف است.
وحید محمدی، معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز گفت: با توجه به اینکه بخش ویژه شهید سلیمانی را در نمایشگاه بینالمللی کتاب استان داریم، میتوان رونمایی از کتابهای مربوط به هفته مقاومت را در نمایشگاه کتاب انجام داد.
علی سلطانی معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان هم گفت: علاوه بر تولید سرود، یک قطعه موسیقایی در دست تهیه است و گروههای تئاتر خیابانی نیز آماده اجرای برنامه در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستند.
گفتنی است این نشست با حضور نمایندگان دستگاههای عضو کمیته فرهنگی و هنری ستاد ترویج مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن جلسات شهید کرم وند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برگزار شد.
