هنرمندان حافظان همبستگی ملی هستند؛ گلستان نمونه کوچک ایرانِ فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، نیکنام حسین‌پور شامگاه چهارشنبه در آئین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان گلستان، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی گلستان، نقش هنرمندان را در تقویت همبستگی ملی اساسی و بی‌بدیل دانست.



حسین‌پور با اشاره به شرایط کشور پس از «جنگ ۱۲ روزه» و توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره ضرورت استمرار همبستگی ملی، افزود: بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده هنرمندان است. آنان باید با زبان هنر، با بیان خلاقانه و با قدرت اثرگذاری فرهنگی خود، انسجام و هویت ایرانی را پاس بدارند.



مشاور وزیر و رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گلستان را رنگین‌کمانی از اقوام و ادیان توصیف کرد و گفت: گلستان نمونه‌ای روشن از ایران کوچک است؛ جایی که همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام مختلف نشان می‌دهد فرهنگ چه نقش مهمی در پیوند اجتماعی دارد. همان‌گونه که در خارج از مرزها، ایران را با اصحاب فرهنگ و هنر می‌شناسند، در داخل نیز باید هنرمندان را بر صدر نشاند و قدر دانست.



حسین‌پور همچنین با اشاره به فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر و نقش آن در حمایت از هنرمندان، افزود: تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که این سرمایه‌های فرهنگی بیش از گذشته دیده شوند و مسیر برای الگوسازی نسل آینده هموار گردد.



وی ادامه داد: نسل جوان به الگو نیاز دارد و چه الگویی بهتر از نامداران فرهنگ و هنر همین استان؛ کسانی که در شهرستان‌های مختلف گلستان می‌درخشند و می‌توانند آینده‌ساز باشند. جوانان باید بدانند اگر با انگیزه و پشتکار در عرصه هنر فعالیت کنند، می‌توانند به افتخاراتی دست یابند که متعلق به همین آب‌وخاک است.

حسین‌پور سخنان خود را با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی مثبت هنرمندان و قدردانی از برگزارکنندگان مراسم پایان داد و گفت: شما سرمایه‌های فرهنگی این کشور هستید و یقین دارم با هنر خود گام‌های مؤثری برای تقویت امید و همبستگی در جامعه برمی‌دارید.