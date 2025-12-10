جشنواره «سینماحقیقت» با ادای احترام به زنان و شهدای جنگ ۱۲روزه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. امین قدمی اجرای افتتاحیه را برعهده داشت و این مراسم با تبریک روز مادر و ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه آغاز شد.

رشید مشهراوی فیلمساز فلسطینی نیز در این مراسم حضور داشت.

محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره «سینما حقیقت» گفت: از گروه مشاوران دبیر بسیار ممنونم و امسال چیزی حدود ۲۵ تا ۲۷ نفر دبیر را در انتخاب این آثار کمک کردند. فکر کردیم بد نیست به پاس یک ماه تلاش آن‌ها در افتتاحیه از مشاوران دبیر تجلیل کنیم.

سپس از هادی شریعتی، سعید الهی، حسین حق‌گو، هانیه یوسفیان اعضای هیئت مشاوران تجلیل شد.

هادی شریعتی پس از تجلیل بیان کرد: ما در منطقه خودمان جشنواره‌ای مانند «سینما حقیقت» با این قدرت و هیجان خیلی کم داریم و باید قدر این جشنواره را بدانیم و هر سال به با شکوه برگزار شدن این رویداد کمک کنیم.

سینمای مستند سینمای خاموشی نیست

محمد حمیدی مقدم در این مراسم گفت: خوشحالم که در شب میلاد نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر، نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» را آغاز می‌کنیم. نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» حاصل تلاش جمع بزرگی از مستندسازان است، یک گردهمایی به اندازه ایرانِ بزرگ. امیدوارم این پیوند و تجربه مشترک، برای همه ما، سرشار از لحظات خاطره‌انگیز باشد

وی تاکید کرد: جهان، امروز ویژگی‌های تازه‌ای یافته است گویی جنگ‌ها، درگیری‌ها، خشونت‌ها، تهدیدها و خط‌کشی‌ها، معنایی تازه به زندگی، روابط و حتی مرزبندی‌ها داده است. انسان، انسانِ درگیر بحران‌های اخلاقی، می‌کوشد در این جهان سراسر بی‌عدالتی به مفهوم تازه‌ای از «زندگی، آزادی و صلح» برسد.

دبیر رویداد بیان کرد: «سینما حقیقت» عرصه درخشش و دیده شدن آثاری است که متأثر از این جهان پر هیاهو، خلق شده‌اند. سینمای مستند، سینمای منتقد، پرسشگر و مطالبه‌گر است، سینمای دیدن، تحلیل و به دنبال معنا گشتن.

وی افزود: این جشنواره را در حالی کلید می‌زنیم که هنوز خاطره تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی زنده و داغ شهیدان این جنایت تازه است. تهدیدهای آشکار و نهان، علیه ایران پابرجاست و آنچه ضروری است، حفظ یکپارچگی و انسجام ملی است.

حمیدی مقدم در پایان گفت: این افتتاحیه به نام مادران و زنان مزین است. سینمای مستند، سینمای خاموشی نیست و به احترام همه مادران و زنان ایران، و همه مادران شهید به ویژه زنان و مادرانی که در حمله رژیم صهیونیستی در ایران، فلسطین و غزه جان باختند، آرزو می‌کنیم که صلح و آرامش، سهم همه مردم جهان باشد و سینمای مستند، دور از خشونت و رنج بشر، ثبت کننده دستاوردهای مشترک، تاریخ، فرهنگ و انسان باشد.

پس از آن از مشاوران انتخاب آثار مسابقه بین‌الملل تجلیل شد.

سینمای مستند در غزه اعداد را به افراد تبدیل کرد

رشید مشهراوی فیلمساز فلسطینی سپس روی صحنه آمد و عنوان کرد: امشب احساس می‌کنم که در خانه خودم هستم. در ابتدا افتتاح جشنواره «سینما حقیقت» را تبریک می‌گویم. من از دوستداران سینمای مستند هستم. من صندوق مشهراوی را در غزه برای کمک به هنرمندان و فیلمسازان راه‌اندازی کردم. اهمیت فیلم‌های مستند در غزه برای ما این است که اعداد را به افراد تبدیل کردیم. صدها و هزاران فرد در جنگ کشته شدند که رسانه‌ها آن‌ها را با اعداد و ارقام روایت می‌کردند.

وی تصریح کرد: فیلم مستند به ما کمک کرد که فلسطین فراموش نشود و تاریخمان را برای آیندگان روایت کنیم. من از آقای حمیدی مقدم بابت دعوت برای حضور در این جشنواره و راه‌اندازی بخش غزه تشکر می‌کنم. تولید مشترکی با مرکز گسترش داشتیم و می‌خواهم بگویم که تولید یک مستند مشترک می‌تواند شروع خوبی برای ما باشد.

سپس ماریا ماوتی کارگردان مستند «نامش زن» همراه با سوژه‌های مستندش روی صحنه آمدند و تجلیل شدند. در پایان این مراسم مستند «نامش زن» به عنوان فیلم افتتاحیه اکران شد.