استاندار گلستان: گلستان نگارستان ایران و دروازه ورود به اوراسیا و آسیا

گرگان-استاندار گلستان، این استان را سرزمین مفاخر تنوع قومی و مذهبی و نقطه اتصال ایران به آسیای میانه دانست و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این استان راهبردی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در آئین میزبانی از شهرداران و میهمانان از اقصی نقاط کشور، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی استان گفت: گلستان سرزمین مفاخر، مشایخ و مشاهیر بزرگ علمی، فرهنگی و هنری است و تنوع اقوام، مذاهب و اقلیم‌ها در این استان، جلوه‌ای روشن از وحدت ملی را به نمایش گذاشته است.

وی با یادآوری نام‌آورانی چون میرداماد، فخرالدین اسعد گرگانی، حکیم جرجانی، لامعی مختومی و هنرمندان معاصر استان، افزود: گلستان همچنین دیار بیش از چهار هزار شهید، از جمله سرداران شهید و شهدای مدافع حرم است که نقش مهمی در صیانت از امنیت و عزت کشور داشته‌اند.

استاندار گلستان با تأکید بر موقعیت راهبردی استان اظهار کرد: گلستان با برخورداری از ۴۹۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی با کشور دوست و برادر ترکمنستان، دروازه ارتباطی ایران با اوراسیا و آسیای میانه به شمار می‌رود و می‌تواند نقشی اثرگذار در توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

طهماسبی با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌گیری مناسب از فرصت میزبانی استان، گفت: امیدواریم حضور میهمانان و برگزاری این نشست‌ها، زمینه‌ساز تبادل تجربه، هم‌افزایی مدیریتی و توسعه همه‌جانبه استان گلستان باشد.

