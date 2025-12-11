جشنواره حیات فاطمی در آمل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه حیات فاطمی با بیان تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن و مادر اعلام کرد: سومین دوره جشنواره حیات فاطمی طی پنج شبانه‌روز برگزار خواهد شد و قرار است با بازنمایی سبک زندگی حضرت زهرا (س)، الگوی زندگی اسلامی در فضایی شاد و خانوادگی برای مخاطبان تبیین شود.

وی از حضور مهمانانی از عراق، یمن، لبنان و بحرین خبر داد و افزود: شماری از استادان دانشگاهی، از جمله استادانی از دانشگاه هاروارد و دیگر مراکز علمی داخلی و خارجی، در این دوره حضور خواهند داشت.

یعقوبیان همچنین به مهمانان ویژه جشنواره اشاره کرد که در میان آنان یوسف الناصری، رئیس مجمع ادیان عراق با عضویت ۷۰ کشور، و دکتر حسام‌العماد از یمن حضور دارند؛ چهره‌هایی که از برجسته‌ترین مبلغان و پژوهشگران حوزه معارف شیعی در جهان به شمار می‌روند.

ثریا کمالی، دبیر جشنواره حیات فاطمی نیز در ادامه مراسم با بیان اینکه اجرای هر شب جشنواره با مشارکت نهادهای مختلف شهرستان آمل انجام می‌شود، گفت: شب نخست با حضور کانون خدمت رضوی و هیئت رزمندگان اسلام،

شب دوم با همکاری حوزه‌های علمیه آمل، سازمان تبلیغات اسلامی و کانون مداحان شهرستان، و شب سوم با میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: شب چهارم به جوانان، دانشجویان و دانشگاه‌های ۱۱ گانه آمل اختصاص دارد و شب پنجم نیز به‌عنوان شب اختتامیه با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل در همان محل برگزار می‌شود.

کمالی با تأکید بر رویکرد مردمی جشنواره گفت: هدف ما این است که مردم در فضایی شاد و معنوی، بر سر سفره حضرت زهرا (س) بنشینند و از برکت نام و سیره ایشان در زندگی بهره‌مند شوند.