به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم یعقوبیان شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در مصلی برگزار شد، از برگزاری جشنواره حیات فاطمی همزمان با ایام میلاد حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: جشنواره حیات فاطمی از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در مصلای قدس شهرستان هزارسنگر آمل برگزار خواهد شد.
وی افزود: جشنواره حیات فاطمی شامل بخشهای متنوعی است؛ از مواکب و فعالیتهای خدماتی گرفته تا برنامههای فرهنگی و معنوی که هر شب به یک گروه اختصاص دارد؛ ویژه دانشگاهیان، ویژه حوزویان و همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این برنامهها سهیم هستند.
امام جمعه آمل با تأکید بر اهداف جشنواره گفت: این رویداد همزمان با ارتقای معرفت دینی و ترویج سبک زندگی حضرت زهرا (س)، زمینهساز نشاط عمومی و مشارکت فرهنگی شهروندان خواهد بود و امیدواریم همه شرکتکنندگان از مباحث معرفتی و برنامههای فرهنگی بهرهمند شوند.
وی همچنین از تلاشهای کمیته اجرایی جشنواره قدردانی کرد و افزود: کمیتهای ۳۰ نفره طی پنج ماه تلاش کرده است تا جشنواره به بهترین شکل برگزار شود و مسئولان شهرستان نیز در اجرای برنامهها همراهی داشتهاند. امید است این تلاشها مورد رضایت خداوند و امام زمان (عج) قرار گیرد و موجبات نشاط و ارتقای معرفت برای همه شهروندان و مهمانان فراهم شود.
اهداف برپایی رویداد
ثریا کمالی، دبیر جشنواره حیات فاطمی در ادامه با اشاره به هدف این رویداد فرهنگی افزود: این جشنواره با مشارکت مردم و به مدد حضرت حجت (عج)، لحظاتی معنوی و شاد را به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) رقم خواهد زد.
کمالی در ادامه برنامههای جشنواره را تشریح کرد و گفت: اجرای برنامهها در طول پنج شب و پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز میشود و تا ساعت ۱۰ الی ۱۱ شب ادامه خواهد داشت. مواکب پذیرایی و خدماتی نیز برای رفاه شهروندان در محل جشنواره برپا خواهد شد.
دبیر جشنواره تصریح کرد: مخاطبان اصلی این جشنواره شهروندان آمل هستند و تلاش داریم با ایجاد فضایی صمیمانه، سنت شبنشینی آملی بار دیگر احیا شود.
