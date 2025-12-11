محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشههای هواشناسی استان اظهار کرد: تجزیه و تحلیل الگوهای هواشناسی نشان میدهد سامانه بارشی مستقر در منطقه طی امروز تقویت شده و بخشهای وسیعی از گیلان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: بر این اساس امروز در اغلب مناطق استان شاهد افزایش قابل توجه ابر، مهآلود بودن هوا، وزش باد، بارندگی، وقوع رعد و برق و در برخی نقاط احتمال تگرگ خواهیم بود که این شرایط تا اواخر وقت امروز ادامه دارد.
دادرس با اشاره به استمرار ناپایداریها گفت: از ظهر پنجشنبه تا صبح جمعه در پارهای از نقاط استان تداوم رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود و این شرایط مطابق هشدار سطح زرد هواشناسی است که بهمنظور کاهش مخاطرات به شهروندان و دستگاههای اجرایی اعلام شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از ظهر جمعه تا روز شنبه بهتدریج با استقرار شرایط پایداری نسبی، کاهش میزان ابرناکی و افزایش نسبی دما را در سطح استان شاهد خواهیم بود؛ با این وجود در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار موقت و رعد و برق پراکنده همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت دریای خزر نیز تصریح کرد: طی صبح پنجشنبه، و بهویژه در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، شرایط دریا برای اغلب فعالیتهای دریایی نامناسب و همراه با تلاطم پیشبینی میشود و دریانوردان و ماهیگیران باید از هرگونه فعالیت پرخطر اجتناب کنند.
