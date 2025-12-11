  1. استانها
بیشترین بارندگی در خوانسار ثبت شد

اصفهان- بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه در ایستگاه شهرستان خوانسار با ۳۳ میلیمتر ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه در این استان از ایستگاه شهر خوانسار با ۳۳ میلیمتر، فریدونشهر با ۲۷.۹ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع بخش پشتکوه دوم فریدونشهر با ۲۴.۸ میلیمتر، بویین میاندشت ۲۴.۲ میلیمتر، گلپایگان ۲۱ میلیمتر، پادنا علیا از توابع سمیرم ۱۹.۷ میلیمتر، سمیرم ۱۶.۵ میلیمتر و داران ۴.۸ میلیمتر، چادگان ۲.۷ میلیمتر و میمه یک میلیمتر گزارش شده است.

هواشناسی اصفهان پیش‌بینی کرده است که امروز فعالیت سامانه بارشی مناطق مرکزی استان را نیز در بر می‌گیرد. از ساعتی پیش بارش پراکنده باران در شهر اصفهان نیز آغاز شده است.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان فعالیت متناوب سامانه بارشی تا اواخر روز شنبه ۲۲ آذر در مناطق شمال و شمال شرق استان نیز ادامه می‌یابد.

