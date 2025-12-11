به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه در این نشست، با اشاره به امضای موافقتنامه مشارکت جامع راهبردی دو کشور در دی ماه سال گذشته به عنوان گامی مهم در توسعهی همهجانبهی روابط ایران و روسیه، بر جایگاه مهم همکاریهای استانی در برنامههای سفارت ایران تأکید کرد.
وی از آمادگی سفارت ایران در مسکو برای پیگیری اجرای همه توافقات کارگروه خبر داد.
مهدی دوستی، رئیس طرف ایرانی کارگروه نیز، ضمن اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط اقتصادی و تجاری استانهای مرزی با کشورهای همجوار و بهطور مشخص استانهای شمالی ایران با استانها و مناطق همتا در فدراسیون روسیه، تشکیل دبیرخانه دائم این کارگروه را برای پیگیری اجرای توافقات پیشنهاد کرد و بر لزوم اولویتبندی همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کرد.
وی همچنین چالشهای موجود در روابط پولی و بانکی، حقوقی و استانداردها را از موانع مهم توسعهی همکاریهای دو کشور برشمرد و ضمن تشریح وضعیت روابط در بخشهایی همچون حملونقل و کشاورزی، به سیاست ایران در گسترش همکاریهای بلندمدت و پایدار با فدراسیون روسیه تصریح کرد.
ولادیمیر ایلیچف، میزبان نشست و رئیس طرف روسی کارگروه نیز ضمن اشاره به رشد هشت و دو دهم درصدی ارزش مبادلات تجاری دو کشور در دوره ۹ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از پیشنهاد راهاندازی دبیرخانه دائم کارگروه استقبال کرد و اظهار داشت: حمایت از ابتکارات بین استانها و مناطق ایران و روسیه، گامی اثرگذار برای اجرای سیاستهای رهبران دو کشور خواهد بود.
در این نشست همچنین نمایندگان عالی برخی از استانهای شمالی جمهوری اسلامی ایران و مناطق مختلف فدراسیون روسیه ضمن تشریح مزیتها و توانمندیهای اقتصادی استانهای خود، راهکارهای گسترش روابط تجاری را بررسی کردند.
