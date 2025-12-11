  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

«هاشمیان» فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان شد

«هاشمیان» فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان شد

سمنان- سرهنگ سید محمود هاشمیان طی مراسمی با حضور مسئولان استان و کشوری در محل میراث فرهنگی سمنان به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود هاشمیان به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان معارفه شد.

صبح روز پنجشنبه آئین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در محل میراث فرهنگی استان برگزار شد.

این مراسم با حضور سردار سید علی میراحمدی جانشین فرمانده انتظامی استان، سردار حسن مهری فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و مهندس جلال تاجیک مدیر کل میراث فرهنگی استان، برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سرهنگ باقر صفرزاده فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سابق تقدیر و سرهنگ سید محمود هاشمیان به عنوان فرمانده جدید منصوب و معرفی شد.

کد خبر 6685464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها