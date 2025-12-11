«هاشمیان» فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود هاشمیان به عنوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان معارفه شد.

صبح روز پنجشنبه آئین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در محل میراث فرهنگی استان برگزار شد.

این مراسم با حضور سردار سید علی میراحمدی جانشین فرمانده انتظامی استان، سردار حسن مهری فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و مهندس جلال تاجیک مدیر کل میراث فرهنگی استان، برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سرهنگ باقر صفرزاده فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سابق تقدیر و سرهنگ سید محمود هاشمیان به عنوان فرمانده جدید منصوب و معرفی شد.