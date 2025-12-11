به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته امنیت (عفاف و حجاب) هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام امروز پنجشنبه با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، مهدی بیدلی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، معاونت اجتماعی سپاه نینوا استان، دبیر امربه‌معروف سپاه استان، نماینده فرمانداری شهرستان گرگان، شورای راهبری عفاف و حجاب استان و پلیس امنیت استان و جمعی از اعضای کمیته امنیت باهدف بررسی ابعاد امنیتی، فرهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای بخش‌های ویژه این دوره از جشنواره برگزار شد.

در این نشست فریدون فعالی اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد فرهنگی و جشنواره‌های بزرگ نیازمند پیوست فرهنگی دقیق و منسجم است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: همه دستگاه‌های فرهنگی باید نه‌تنها برای این جشنواره بلکه برای تمامی رویدادهای استانی و ملی، پیوست‌های فرهنگی اثربخش تهیه کنند.

وی بابیان اینکه جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام معرف هویت و فرهنگ ملی ایران است، گفت: باید برای معرفی این میراث‌فرهنگی ارزشمند به جهانیان همه تلاش خود را به‌کارگیریم تا چهره واقعی فرهنگ ایرانی-اسلامی به‌درستی منعکس شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره، رژه اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی با حضور اقوام شرکت‌کننده در شهر گرگان برگزار خواهد شد که نمادی از وحدت ملی و همزیستی فرهنگی در ایران است.

در ادامه جلسه، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام را ظرفیتی بسیار ارزشمند برای برندسازی استان دانست و گفت: این رویداد می‌تواند فرصت مهمی برای بازاریابی فرهنگی، جذب گردشگر و معرفی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان باشد.

مهدی بیدلی با اشاره به اینکه برای چنین رویداد گسترده‌ای بسته فرهنگی مناسب تهیه خواهد شد، تأکید کرد: انجام کارهای بزرگ موجب ماندگاری و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد و این جشنواره یکی از مهم‌ترین اقدامات فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی است.

نماینده معاونت اجتماعی سپاه استان گلستان نیز در این نشست اظهارکرد: بسته‌های فرهنگی ویژه این رویداد با همکاری دستگاه‌های فرهنگی تهیه و تدارک دیده‌شده و سپاه آماده همراهی کامل برای اجرای دقیق و منسجم برنامه‌های فرهنگی و امنیتی جشنواره است.

اعضای کمیته امنیت بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، تقویت بسترهای فرهنگی و رعایت الزامات امنیتی و هنجاری در ایام برگزاری جشنواره تأکید کردند. همچنین مقرر شد برنامه رژه اتحاد اقوام به‌عنوان یکی از بخش‌های شاخص این دوره از جشنواره، با مشارکت گروه‌های اقوام حاضر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین از ۲۵ تا ۲۸ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برگزار می‌شود.