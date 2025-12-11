به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن تجارت صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به کاشان و بازدید از چند شرکت تجاری و صنعتی در جمع خبرنگاران گفت: صندوق صنایع پیشرفته جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان تأسیس شده است.
تصویربردار: هادی نجف زاده
