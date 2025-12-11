به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله رضوی نژاد در جریان بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ضمن قدردانی از فعالیتهای علمی و پژوهشی این دانشگاه، افزود: سازمان بسیج علمی و پژوهشی آمادگی دارد با حمایت از پروژههای پژوهشی و ایجاد بسترهای مشترک، همکاریهای علمی و فناورانه خود را با این دانشگاه گسترش دهد.
رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور گفت: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از سرمایههای علمی کشور است که ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برای توسعه علوم نوین، تربیت نیروی انسانی متخصص و مشارکت در طرحهای ملی دارد.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان نهادهای علمی و پژوهشی هستیم تا بتوانیم در عرصههای نوین علمی و فناوری، جایگاه کشور را ارتقا دهیم و دانشگاه تحصیلات تکمیلی با توانمندیهای موجود میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
در ادامه این بازدید، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه اظهار داشت: با وجود محدودیتهای موجود، دانشگاه توانسته است کیفیت آموزش و پژوهش خود را حفظ کند و در برخی ارزیابیهای ملی در میان دانشگاههای برتر کشور قرار گیرد.
سعداله نصیری قیداری، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فعالیتهای خوابگاهی و امکانات رفاهی دانشگاه ارائه داد و اظهار داشت: رسیدگی مسئولانه به امور دانشجویان از اولویتهای اصلی دانشگاه است و تلاش داریم محیطی پویا و علمی برای آنان فراهم کنیم.
رییس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور در ادامه از آزمایشگاه مواد الکترونیک امیراعلم غضنفریان و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و واحدهای مستقر در آن بازدید کرد و با توانمندی شرکتهای فناور آشنا شد.
رضوی نژاد در این بازدید، نقش پارکهای علم و فناوری را در تجاریسازی دستاوردهای علمی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت بسیار مهم دانست و بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
