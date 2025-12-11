به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: صنعت بدون تحقیق و توسعه میمیرد و از فناوریهای عقب میماند، هزینههایش افزایش مییابد و از صحنه رقابت عقب میماند.
وی تاکید کرد: مالیات باید در اختیار توسعه کشور قرار گیرد و مشوقهای مالیاتی یک ابزار مؤثر برای جهت دادن اقتصاد هستند.
وزیر علوم با اشاره به ظرفیتهای دانشگاهها گفت: دانشگاه دارای زیرساختهایی هستند که طی ۸۰ سال در کشور ساخته شده است. هزاران نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی در ایران تربیت شدهاند. تا پیش از این امکانات برای شکلگیری ارتباط دانشگاه و صنعت ضعیف بود، با استفاده از تجارب دنیا، قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شده ولی در اجرا با مشکلاتی همراه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون باید خوب تفسیر و خوب اجرا شود، گفت: گاهی اوقات با تفسیر اشتباه مسیر قانون تغییر میکند. جلسه امروز با این هدف تشکیل شد که این ارتباط به خوبی شکل گیرد.
وی تاکید کرد: با وزیر اقتصاد صحبت شده که شرکتها نگرانی نداشته باشند که مفاصای مالیاتی آنها به چه نتیجهای میرسد. به این جلسه امیدواریم و امید داریم بعد از این تفاهمنامه تمامی موانع اجرای قانون جهش دانش بنیان از بین برود.
