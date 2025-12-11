اختصاص «گرنت پلاسما پزشکی» به پژوهشگران جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه بختیاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن اظهار کرد: دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران، رویدادی کاملاً علمی و فناورانه است که با همت شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حمایتهای مستمر سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت هستهای برگزار شده است.
وی تصریح کرد: این کنگره نمود عینی مجاهدتهای علمی و فناورانه متخصصان جوان ایرانی است که در راستای ارتقای سلامت کشور گام برداشتهاند. با افتخار این کنگره و دستاوردهای آن را به حوزه پزشکی و هستهای کشور تقدیم میکنیم.
بختیاری گفت: این کنگره تنها محلی نیست که صرفاً دستاوردهایی که در حوزه پلاسما پزشکی به دست آمده است را در آن ارایه دهیم بلکه سعی کردهایم در این رویداد علمی بستری فراهم کنیم تا پژوهشگران، دانشگاهیان و پزشکان در کنار هم بتوانند به همافزایی علمی دست یابند. در این رویداد علمی سعی شده تا روند انتقال فناوری از آزمایشگاه به کلینیک را تجربه کنیم.
وی توضیح داد: دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران دارای بخشهای مختلف و متنوعی است که میتوان به برگزاری پنلهای تخصصی در حوزه درمان زخم، کنترل عفونت، سرطان و فیزیک پلاسما اشاره کرد. در این رویداد علمی شاهد برپایی کارگاههای عملی خواهیم بود و همچنین در نمایشگاه جانبی، جدیدترین دستاوردهای حوزه پزشکی را ارایه دادهایم.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای عنوان کرد: همچنین در این کنگره سعی کردهایم بستری را فراهم کنیم تا صنعتگران و پژوهشگران کشور بتوانند ارتباط بسیار موثری با یکدیگر برقرار کنند.
وی گفت: امروز همچنین از ۲ دستگاه بسیار پیشرفته پلاسما پزشکی رونمایی میکنیم که یکی از این سامانهها امکان سنتز داروهای پلاسمایی و مطالعات بالینی را فراهم میکند و دیگری نیز مربوط به نسل جدید جت پلاسماهای زخم بوده و طراحی بر اساس الگوریتم AI است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما تاکید کرد: یکی از دستاوردهای ما؛ اختصاص گرنت پژوهشی تحت عنوان «گرنت پلاسما پزشکی» است. مخاطبان این گرنت در واقع دانشجویان مقطع دکترا، پسادکترا و اعضای هیات علمی جوانی هستند که ایدههای نوبنیادی و تاثیرگذار دارند. سعی کردهایم تا افرادی مخاطب این گرنت باشند که کمترین منابع در اختیار آنها قرار دارد.
وی ادامه داد: سعی کردهایم از پروژههای که صرفاً جذابیت علمی دارند؛ حمایت نکنیم. این پروژهها حتماً به شکل دقیق، چندجانبه و تخصصی داوری میشوند. به همین دلیل مشخصهها و پارامترهایی که برای داوری این گرنت در نظر گرفتهایم از امروز روی سایت کنگره بارگذاری میشود و پس از اتمام مهلت ارسال؛ بهترین طرحها و ایدهها انتخاب میشوند.
نکته قابل توجه این است که ما اصلاً نخواستهایم صرفاً حمایت مالی داشته باشیم زیرا به دنبال ایدههایی هستیم که به مرحله بالینی برسند و در کنار حمایت مالی که انجام میدهیم این امکان را برای پژوهشگر برتر فراهم کردهایم تا از آزمایشگاههای تخصصی بیولوژی شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما استفاده کند.
معاون تحقیقات و توسعه فناوری شرکت انرژی نوین با اشاره به حمایت نهادهای علمی و پژوهشگاهی و مراکز درمانی از این کنگره توضیح داد: پایداری و گسترش این کنگره منوط به حمایت چنین نهادهایی است؛ از تمام دانشگاهها و مراکز درمانی که در برگزاری این کنگره ما را یاری کردند، تشکر میکنم. همانطور که مستحضرید تحقیقات علمی ما در بعضی از جوامع بینالمللی با محدودیت و بیعدالتی مواجه است و متاسفانه روز به روز شاهد گسترش این نوع از بیعدالتیها هستیم.
وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم در جامعه جهانی نتایج به دست آمده را به خوبی معرفی کنیم؛ با کمک انیستیتو پاستور ۵ مقاله برتر این کنگره در Iranian Biomedical Journal چاپ خواهد شد که این از مرکز علمی کشورمان تشکر میکنیم.
گفتنی است دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران ۲۰ و ۲۱ آذرماه در بیمارستان شهید رجایی، هتل قلب برگزار میشود.
