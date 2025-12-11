به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران صبح امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر ماه) با حضور محمد اسلامی معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی؛ مدیران معاونت علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت؛ مهدیه بختیاری مدیرعامل شرکت دانشبنیان فناوری پلاسما در بیمارستان قلب شهید رجایی و جمعی از مدیران، محققان و پژوهشگران این حوزه در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران آغاز به کار کرد.
در این آیین مهدیه بختیاری، مدیرعامل شرکت دانشبنیان فناوری پلاسما به قرائت بیانیه دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران پرداخت.
بیانیه دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز در نقطهای ایستادهایم که دانش، تجربه و ارادهی ملی در هم تنیدهاند؛ جایی که دومین کنگره پلاسماپزشکی ایران، به همت شرکت دانشبنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همراهی جامعه متخصصان، پژوهشگران و نسل جوان، به بستری برای تحول در نظام سلامت کشور بدل شده است.
این گردهمایی صرفاً یک رویداد علمی نیست؛ بلکه نقطه عطفی راهبردی در مسیر توسعه فناوریهای پیشرفته و دانشبنیان است؛ فناوریهایی که نقش مستقیم و انکارناپذیری در ارتقای سلامت و رفاه مردم ایران خواهند داشت. ماموریت ما، تنها معرفی توانمندیها نیست؛ ما به دنبال مهندسی یک تحول بنیادین در درمانهای نوین هستیم.
کنگره امسال با تمرکز بر تازهترین دستاوردها و مسیرهای پژوهشی در پلاسماپزشکی، فضایی پویا برای تبادل دانش و شکلگیری نوآوریهای مشترک فراهم کرده است. ما امروز نهتنها به بررسی روشهای نوین درمان زخمهای مزمن، عفونتهای مقاوم و چالشهای حوزه سرطان میپردازیم، بلکه در تلاشیم مسیر پروتکلهای استاندارد نسل بعدی درمانها را ترسیم کنیم.
دستاوردهای بومی ایران از توسعه سامانههای پیشرفته پلاسما، کسب گواهینامههای معتبر ملی و بینالمللی، تا راهاندازی کلینیکهای تخصصی در نقاط مختلف کشور_ نشاندهنده توان ملی و عزم جمعی برای تثبیت جایگاه ایران به عنوان پیشگام منطقهای این فناوری نوظهور است.
برای تداوم و تعمیق این مسیر، همکاریهای گسترده و مسئولانه ضروری است. از این رو، از همه نهادهای علمی، تحقیقاتی، اجرایی و صنعتی دعوت میکنیم در محورهای زیر همراه این حرکت ملی باشند:
۱. شتاببخشی به فرایندهای استانداردسازی و تدوین پروتکلهای درمانی روشن و قابل اتکا؛
۲. تامین منابع و حمایت از زنجیره کامل «پژوهش تا تجاریسازی»؛
۳. ایجاد سازوکاری پایدار برای تدوین و ابلاغ تعرفههای عادلانه خدمات پلاسماپزشکی.
حضور و پشتیبانی سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت هستهای کشور_ بهعنوان نماد پیشرفت علمی و فناورانه ایران_ اطمینانبخش استمرار و جهش این حوزه در سطح ملی و بینالمللی است.
این کنگره نقطه پایان نیست؛ آغاز فصلی نو و گشایش مسیری تازه برای همکاریهای بینرشتهای است. ما آینده سلامت را نه نظارهگر، بلکه سازنده خواهیم بود.
به افق روشن پلاسماپزشکی خوش آمدید.
این راه «برای ایران» و «برای آیندگان» ادامه دارد…
گفتنی است دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران ۲۰ و ۲۱ آذرماه در بیمارستان شهید رجایی، هتل قلب برگزار میشود.
