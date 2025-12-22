  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۵

ناگفته‌های وزیر اقتصاد پهلوی از تمرکز قدرت در «سلطانیزم علیه بروکراسی»

«سلطانیزم علیه بروکراسی» گفت‌وگوی تاریخی و تحلیلی دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد تأثیرگذار دوران پهلوی، با حبیب لاجوردی؛ توسط انتشارات انتشارات لوح فکر منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «سلطانیزم علیه بروکراسی» گفت‌وگوی تاریخی و تحلیلی دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد تأثیرگذار دوران پهلوی، با حبیب لاجوردی در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد است که توسط انتشارات لوح فکر منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است. این کتاب با اطلاع خانواده او و توسط برزین جعفرتاش تدوین و ویرایش شده است.

این کتاب نه صرفاً یک مصاحبه، بلکه پرده‌برداری از یک کشمکش تاریخی است، عالیخانی در این گفت‌وگوی روشنگر، از درون گودال سیاست و اقتصاد، به ریشه‌یابی ناکامی‌ها در توسعه ساختاری می‌پردازد. او با نگاهی انتقادی و دست‌اول، موانع نهادی را تحلیل می‌کند که تمرکز قدرت در رأس نظام سیاسی (مفهوم سلطانیزم) در برابر اصلاحات ساختاری و بوروکراسی کارآمد ایجاد می‌کرد.

ناگفته‌های عالیخانی از جنگ قدرت

در این کتاب و از خلال گفتگوها درباره تجربه شخصی دکتر عالیخانی در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان صنعتی و اقتصادی و چگونگی تأثیر نفوذ دربار بر تصمیم‌سازی‌های تخصصی، تلاش‌های مستمر برای نهادسازی اقتصادی در برابر ساختار سنتی و شخصی قدرت، چرایی شکست تلاش‌های مدیران تکنوکرات برای مدرنیزاسیون، در برابر ساختار سلطانیزم مطالبی خواندنی بیان شده است.

«سلطانیزم علیه بروکراسی» منبعی مهم برای پژوهشگران تاریخ معاصر، دانشجویان علوم سیاسی و مدیریت دولتی، و هر علاقه‌مندی است که می‌خواهد رابطه پیچیده میان قدرت، نهاد و توسعه در ایران پیش از انقلاب را از زبان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های آن درک کند.

طاهره تهرانی

