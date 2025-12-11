  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

حمله گرگ به یک روستا در شرق افغانستان ۷ مصدوم برجای گذاشت

حمله گرگ به یک روستا در شرق افغانستان ۷ مصدوم برجای گذاشت

یک مقام بهداشت محلی افغانستان اعلام کرد: ۷ نفر در حمله نادر گرگ در روستایی در استان ننگرهار، شرق افغانستان، زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته نقیب‌الله رحیمی، سخنگوی اداره بهداشت عمومی استان، این حادثه زمانی رخ داد که یک گرگ گرسنه وارد یک منطقه مسکونی در منطقه سروبی ساسما در ولسوالی نازیان شد و به روستاییان حمله کرد و ۷ نفر را زخمی کرد.

رحیمی گفت که همه مجروحان به سرعت برای درمان به یک مرکز درمانی نزدیک منتقل شدند.

این حمله در بحبوحه افزایش درگیری‌های انسان و حیات وحش رخ می‌دهد، زیرا شرایط سخت زمستانی، شکارچیان، از جمله گرگ‌ها و پلنگ‌ها را مجبور می‌کند تا از کوه‌های ناهموار افغانستان به مناطق پرجمعیت در جستجوی غذا سرازیر شوند.

همچنین یک پلنگ چند روز پیش در حمله‌ای شبانه به روستایی دورافتاده در استان بدخشان در شمال افغانستان، ۴۵ گوسفند را در دام‌های دامداران محلی کشت.

کد خبر 6685685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها