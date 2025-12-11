حمله گرگ به یک روستا در شرق افغانستان ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته نقیب‌الله رحیمی، سخنگوی اداره بهداشت عمومی استان، این حادثه زمانی رخ داد که یک گرگ گرسنه وارد یک منطقه مسکونی در منطقه سروبی ساسما در ولسوالی نازیان شد و به روستاییان حمله کرد و ۷ نفر را زخمی کرد.

رحیمی گفت که همه مجروحان به سرعت برای درمان به یک مرکز درمانی نزدیک منتقل شدند.

این حمله در بحبوحه افزایش درگیری‌های انسان و حیات وحش رخ می‌دهد، زیرا شرایط سخت زمستانی، شکارچیان، از جمله گرگ‌ها و پلنگ‌ها را مجبور می‌کند تا از کوه‌های ناهموار افغانستان به مناطق پرجمعیت در جستجوی غذا سرازیر شوند.

همچنین یک پلنگ چند روز پیش در حمله‌ای شبانه به روستایی دورافتاده در استان بدخشان در شمال افغانستان، ۴۵ گوسفند را در دام‌های دامداران محلی کشت.