به گزارش خبرنگار مهر، نیمه شب گذشته فردی با اپراتور گروهان مرزی بیله سوار تماس گرفته و اعلام کرد مورد حمله چندین قلاده گرگ قرار گرفته که بلافاصله، مراتب به پاسگاه مرزی زرگر مخابره و اکیپ کنترلی که در نوار مرزی حضور داشتند به محل اعزام می شوند.

براساس این گزارش، با توجه به تاریکی مطلق شب، ماموران مرزبانی پس از دقایقی جست و جو موفق می شوند محل دقیق جوان مرزنشین به هویت حسین را بیابند.

ماموران پاسگاه مرزی زرگر به محض مراجعت به محل، تعداد 6 قلاده گرگ گرسنه را مشاهده می کنند که دور درختی حلقه زده و قصد پایین کشیدن جوان مرزنشین را که از ترس جانش به بالای درخت رفته بود را دارند که بلافاصله یکی از پرسنل گشتی با شلیک گلوله هوایی موجب فرار گرگ ها و در نهایت نجات جان جوان مرزنشین می شوند.

چوپان جوان پس از نجات، ضمن تقدیر از اقدام ماموران مرزبانی گفت: به قصد یافتن چند راس گوسفند که از گله جدا شده بودند کمی از روستا دور شدم که از بخت بد با چندین گرگ گرسنه مواجه شدم و از ناچاری به بالای درخت پناه بردم و پس از تماس با مرکز گروهان، تقاضای کمک کردم.