درگیری پلیس با اشرار مسلح در تفتان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شب گذشته، در درگیری مسلحانه مأموران انتظامی با افراد مسلح مخل نظم و امنیت عمومی در بخش نوک آباد شهرستان تفتان، اشرار مسلح مورد هدف تیراندازی متقابل مأموران قرار گرفته و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.
این اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس بوده و یک دستگاه خودرو پژو پارس سرقتی از آنها برجای مانده است.
گفتنی است؛ در جریان این درگیری، فرمانده انتظامی شهرستان تفتان به صورت سطحی مصدوم شده است.
زاهدان - روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان از درگیری پلیس شهرستان تفتان در منطقه نوک آباد با افراد مسلح ناشناس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شب گذشته، در درگیری مسلحانه مأموران انتظامی با افراد مسلح مخل نظم و امنیت عمومی در بخش نوک آباد شهرستان تفتان، اشرار مسلح مورد هدف تیراندازی متقابل مأموران قرار گرفته و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.
کد خبر 6685695
نظر شما