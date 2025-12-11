درگیری پلیس با اشرار مسلح در تفتان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شب گذشته، در درگیری مسلحانه مأموران انتظامی با افراد مسلح مخل نظم و امنیت عمومی در بخش نوک آباد شهرستان تفتان، اشرار مسلح مورد هدف تیراندازی متقابل مأموران قرار گرفته و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.



این اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس بوده و یک دستگاه خودرو پژو پارس سرقتی از آنها برجای مانده است.



گفتنی است؛ در جریان این درگیری، فرمانده انتظامی شهرستان تفتان به صورت سطحی مصدوم شده است.

