درگیری پلیس با اشرار مسلح در تفتان

زاهدان - روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان از درگیری پلیس شهرستان تفتان در منطقه نوک آباد با افراد مسلح ناشناس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شب گذشته، در درگیری مسلحانه مأموران انتظامی با افراد مسلح مخل نظم و امنیت عمومی در بخش نوک آباد شهرستان تفتان، اشرار مسلح مورد هدف تیراندازی متقابل مأموران قرار گرفته و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

این اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس بوده و یک دستگاه خودرو پژو پارس سرقتی از آنها برجای مانده است.

گفتنی است؛ در جریان این درگیری، فرمانده انتظامی شهرستان تفتان به صورت سطحی مصدوم شده است.

